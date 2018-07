Scarlett Johansson e Rupert Sanders: di nuovo insieme

Scarlett Johansson e il regista inglese Rupert Sanders nuovamente insieme in una dramma ispirato ad una storia vera.

Scarlett Johansson e Rupert Sanders: insieme in una commedia da salotto

New Regency ha vinto all’asta un nuovo film intitolato “Rub & Tug“. Pellicola molto simile al dramma “American Hustle: L’apparenza inganna” uscito in Italia nel 2014 e diretto da David O. Russell, interpretato da Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.

Dopo l’insuccesso dell’adattamento del manga “Ghost In the Shell” uscito nel 2017, l’attrice Scarlett Johansson e il regista Rupert Sanders lavoreranno di nuovo insieme ad un nuovo lungometraggio “Rub & Tub”.

Basato sulla storia vera di Jean Marie Gill ( interpretata da Scarlett Johansson), che nella Pittsburgh degli anni ’70 e ’80 trova il successo gestendo un centro massaggi dove viene anche praticata la prostituzione. Un mondo prevalentemente dominato dagli uomini che vede Gill costretta ad assumere l’identità di un uomo, Dante “Tex” Gill.

” Rub & Tug “: un mix di grandi collaborazioni

Responsabile della stesura della sceneggiatura di “Rub & Tug” è Gary Spinelli, nella quale troveremo descritta non solo l’escalation criminale della protagonista, ma anche una storia che affronta le tematiche legate alla sessualità transessuale. Gary Spinelli è stato anche scrittore della trama del film “Barry Seal – Una storia americana (American Made) del 2017 con protagonista Tom Cruise.

A produrre la pellicola invece ci saranno Joel Silver, Tobey Maguire, Matthew Plouffe e Jonathan Lia. Il presidente di Silver Pictures, Hal Sadoff, dirigerà i prodotti con Ethan Erwin, Sarah Meyer, Richard Weinberg e Brendan Koerner.

“Rub & Tug ” è una co-produzione tra Silver Pictures, Material Pictures dell’attore Tobias Vincent Maguire – noto come Tobey Maguire e per aver interpretato Spider Man nella serie diretta da Sam Raimi– e la These Pictures dell’attrice Scarlett Johansson.

L’artista protagonista, Scarlett Johansson, ha acquisito fama mondiale dopo il successo strepitoso della serie Marvel, in particolare con l’ultima pellicola “Avengers: Infinity War“, nella quale è tornata a vestire i panni della Vedova Nera, personaggio a cui la Marvel vorrebbe dedicargli uno specifico capitolo.

Attendiamo maggiori informazioni sul nuovo progetto di Rupert Sanders e Scarlett Johansson, sperando riscontri maggior gradimento rispetto alla precedente collaborazione.

Laura Carucci

03/07/2018