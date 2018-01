Regia: n/d

Cast: Diego Luna

Genere: Gangster, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 16 agosto 2018

"Scarface" è un remake del celebre gangster movie degli anni '30, già rifatto da Brian De Palma nel 1983 con Al Pacino. Questo nuovo rifacimento è invece ambientato nella Los Angeles della nostra epoca e il protagonista, anche stavolta di nome Tony, è un immigrato messicano che compie la sua ascesa all'interno del mondo dei cartelli della droga sudamericani, in una sua personale ricerca (e reinterpretazione) dell' "American Dream".

Scarface: un nuovo remake del classico del ganster movie

"Scarface" è un gangster movie chiaramente ispirato ai suoi due predecessori, "Scarface - Lo sfregiato", classico del genere diretto da Howard Hawks nel 1932, e "Scarface", il grande cult degli anni '80 con protagonista Al Pacino. La genesi del film è stata lunga e travagliata: l'idea della produzione della pellicola è nata nel 2011, e da allora la sceneggiatura del film è passata tra le mani di varie personalità, tra cui David Ayer, Paul Attanasio, Jonathan Herman e Terence Winter. Infine il progetto è andato in porto grazie al contributo creativo di Joel e Ethan Coen, i due celebri fratelli cineasti, che hanno terminato la stesura del copione.

Per il ruolo di regista sono stati prese in considerazione altrettante personalità, tra cui David Yates (regista dei vari "Harry Potter"), Pablo Larrain ("Jackie") e Antoine Fuqua ("Training Day"), ma infine si sono affiancati al progetto David Mackenzie (regista di "Hell or High Water") e Peter Berg (regista di "Hancock" e "Lone Survivor"). Per il ruolo principale è quasi confermata la partecipazione dell'attore Diego Luna, noto per il suo ruolo di Cassian Andor in "Rogue One: A Star Wars Story".

La pellicola è prodotta da Marc Shmuger e Martin Bregman; quest'ultimo è un produttore dalla lunga carriera che aveva lavorato anche allo "Scarface" diretto da Brian DePalma.