Titolo originale: Savva. Serdtse voina

Regia: Maksim Fadeev

Genere: Animazione, Colore

Durata: minuti

Produzione: Russia, 2015

Distribuzione: Whale Pictures

Data di uscita: 13 Aprile 2017

"Savva" racconta la storia di un giovanissimo ragazzo di dieci anni che abita in un villaggio nei pressi di una bosco, il quale un tempo era protetto dai lupi bianchi, ormai estinti. Non essendoci più la protezione dei maestosi animali, Savva è facile preda di un gruppo di iene dei dintorni. Il ragazzo riesce a salvarsi, fuggendo nel bosco e qui incontro Anggee, l'unico bianco rimasto, che lo salva dalle bestie. Anggee racconta che il villaggio potrebbe essere liberato, quando un potente mago, che abita in cima ad una montagna, affiderà ad un guerriero, chde lo raggiungerà, abbastanza potere per liberare il villaggio. Il monte, però, è circondato dalle forze oscure della regina del male, Mom Jozee, dall'aspetto di una scimmia a tre teste. Tuttavia i temerari Savva e Anggee sono pronti a scalare la montagna per arrivare dal mago.

Savva: un film sull'amicizia e la maturazione

Durante il viaggio incontrano molti personaggi particolari: una morbida creatura rosa dai grandi occhi celesti di nome Puffy; Fafl, un principe francese vanaglorioso, vittima di un incantesimo e a capo del regno di Mosquito; la bella principeesa delle paludi Nanty e molti altri. Tutti si uniscono al gruppo di Savva e Anggee per raggiungere il mago, ognuno per una ragione diversa, alleandosi tra di loro per sconfiggere il male in una grande battaglia contro l’esercito di Mom Jozee.

Un film d'animazione russo che tratta di molti temi importanti, come l'amicizia e credere nei propri sogni per raggiungerli. Una favola ambientata in un mondo incantato in cui un ragazzo solo trova un fedele gruppo di amici, che lo aiuterà nel suo obiettivo, e che mostra il percorso che Savva dovrà affrontare per diventare grande.