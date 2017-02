Sarah Paulson: star del film “Lost Girls”

Sarah Paulson è un’attrice statunitense ed è nota al pubblico per l’interpretazione di personaggi diversi in ciascuna delle stagioni della serie antologica American Horror Story, per le quali vince due Critics’ Choice Television Award e riceve quattro candidature agli Emmy. Per Sarah Paulson è però previsto un nuovo ruolo, in “Lost Girls”.

Sarah Paulson: l’attrice dai tanti ruoli e premi

Sarah Paulson ha guadagnato, così, il ruolo principale nel film “Lost Girls”. Il film è un serial killer drama, prodotto Amazon Studios.

L’abbiamo recentemente vista, a Sarah Paulson, nel ruolo di Marcia Clark, nella serie “American Crime Story”, che le ha fatto vincere il suo primo Emmy Award, il terzo Critics Choice Award come migliore attrice in una miniserie televisiva e nel 2017 vince i Teen Choice Award, i SAG Award e l’ambito e tanto desiderato Golden Globe come migliore attrice protagonista in una miniserie, o film TV.

Sarah Paulson diventa la prima persona al mondo ad aver vinto tutti e cinque i maggiori premi della televisione americana in uno stesso anno.

Gli impegni di Sarah Paulson, con questo nuovo ingaggio in “Lost Girl”, crescono a dismisura.

Infatti l’attrice tornerà nella nuova stagione di “American Horror Story”, la vedremo presto al cinema in “Ocean’s Eight, al fianco di George Clooney. E ancora la troveremo in “Rebel in the Rye, film sulla vita dello scrittore J.D. Salinger.

Sarah Paulson: Il film che la vede come protagonista

La documentarista Liz Garbus (già nota per “What Happened, Miss Simone?), sta per fare il suo debutto nella regia cinematografica, con il film che è basato sull’omonimo libro (del 2013) di saggistica del giornalista Robert Kolker.

L’adattamento è scritto da Michael Werwie e la trama parla di una madre alla ricerca di sua figlia scomparsa a Long Island, stato di New York. Tuttavia, fa una scoperta terrificante: trova nel bosco i corpi massacrati di quattro ragazze.

Il produttore esecutivo del di “Lost Girls” è Pamela Hirsh. Intanto aspettiamo con ansia e sicuri della fantastica interpretazione che ne darà Sarah Paulson.

Roberta Perillo