Sarah Paulson nel cast di “The Goldfinch”

La carriera di Sarah Paulson oramai è in ascesa. L’attrice, che continua a meravigliarci nelle stagioni di “American Horror Story”, è in trattativa per unirsi al cast del film “The Goldfinch”, adattamento cinematografico, firmato Warner Bros e Amazon Studios, dell’omonimo romanzo di Donna Tartt – che le è valso il premio Pulitzer -.

Amazon ha deciso di co-finanziare il film, che verrà prodotto nel 2018, per ottenere i diritti atti a riprodurlo nel proprio Prime Video; la Warner Bros, d’altro canto, si occuperò della distribuzione nelle sale cinematografiche.

Sarah Paulson sempre più al centro della scena cinematografica internazionale

Il libro narra delle progressiva dissoluzione di Theo Decker, che all’età di 13 anni assistette alla morte della madre, avvenuta a causa di un’esplosione di una bomba al Metropolitan Museum. Il protagonista, col tempo, si legherà emotivamente ad un quadro, per appunto “The Goldfinch” (il cardellino), simbolo della sua innocenza perduta. Addentratosi nella criminalità internazionale, si troverà coinvolto in una rischiosa partita dove la posta in gioco è proprio il suo amato dipinto.

Sarah Paulson vestirà i panni di Xandra, la nuova compagna del padre di Theo. Nel cast saranno presenti anche Ansel Elgort (Theo), e Aneurin Barnard (Boris); la regia spetterà a John Crowley.

L’attrice, occupata attualmente nella serie “Ratched”, in cui interpreta l’infermiera Mildred Ratched (personaggio iconico del film “Qualcuno volò sul nido del cuculo”), è stata scelta per entrare a far parte del cast di “Bird Box”, film targato Netflix, nonché adattamento dell’omonimo romanzo post-apocalittico (tradotto in italiano con “La morte avrà i tuoi occhi”) di Josh Malerman. Sarah Paulson reciterà al fianco di Sandra Bullock e John Malkovich. Le riprese del film, diretto da Susanne Bier, inizieranno questo agosto.

Nicole Ulisse

16/11/2017