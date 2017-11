Regia: Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato

Cast: Denise Capezza, Massimiliano Rossi, Rosaria De Cicco, Mario Porfito, Gianni Ferreri

Genere: Commedia, colore

Durata: 132 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Rai Cinema

Data di uscita: 14 Febbraio 2018

"San Valentino Stories" è un film a episodi che, attraverso i suoi racconti, vuole celebrare l'amore in tutte le sue forme. Tutte e tre le storie sono ambientate a Napoli e dintorni.

La prima, intitolata "Per amor di Dio" e diretta da Antonio Guerriero, racconta l'amore apparentemente impossibile tra Pasquale, un cattolico convinto e molto praticante, e Chiara, una buddhista convinta. Riuscirà l'amore a trionfare su tutte le diversità e a rivelarsi il più potente credo mai esistito?

La seconda parte, diretta da Emanuele Palamara, è ambientata nell'istituto penale per minorenni di Nisida. In questo luogo così apparentemente privo di allegria, accade un piccolo miracolo quando Antonio, detenuto maschile, decide di frequentare un corso di pasticceria per amore di Anastasia, detenuta femminile. Cercheranno insieme un modo per redimersi e salvarsi cucinando delle torte al cioccolato, per far fiorire la dolcezza del loro amore.

La terza e ultima parte, di Gennaro Scarpato, racconta di due amici che all'età di quarant'anni si rendono conto che, fin da piccoli, per una stramba coincidenza, vengono entrambi puntualmente lasciati il giorno di San Valentino dalla rispettiva fidanzata. I due in realtà hanno una vita soddisfacente e hanno realizzato il loro sogno di aprire insieme un'agenzia turistica; tuttavia a causa della delusione d'amore il 14 Febbraio entrambi sono soli e disperati a casa, finchè non bussa alla loro porta una bellissima ventenne proveniente dall'Etiopia: Aregash. La ragazza è venuta in Italia per conoscere i propri genitori che, a detta sua, sono proprio loro. Questa incredibile sorpresa porterà di nuovo i due amici a capire cos'è l'amore.

San Valentino Stories: un ritorno ai veri sentimenti

"San Valentino Stories" ha per protagonisti i due comici napoletani Gigi e Ross: prodotto da Run film con Rai Cinema, con la collaborazione della Film Commission Regione Campania, è un film che, nel periodo di una delle feste più commercializzate della tradizione cristiana, cerca di riportare San Valentino alle sue radici più pure e sincere. Per questo le sue storie trattano di personaggi diversi, emarginati, o ai limiti della società.

L'idea del film è tratta da un soggetto del celebre comico partenopeo Alessandro Siani.