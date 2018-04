Sam Rockwell e Scarlett Johansson insieme per “Jojo Rabbit”

Sam Rockwell si unisce al cast di “Jojo Rabbit”, il nuovo film drammatico diretto da Taika Waititi.

Sam Rockwell: da “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” al dramma della Seconda Guerra Mondiale

Dopo aver recitato in “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (2017), che gli è valso il Premio Oscar come Migliore Attore non Protagonista, Sam Rockwell è in trattative per entrare nel cast di “Jojo Rabbit”, nuovo film drammatico di Taika Waititi. Come riportato da Variety, se il negoziato andrà a buon fine Rockwell sarà co-protagonista con Scarlett Johansson, in questo progetto che sarà ambientato ai tempi della Seconda Guerra Mondiale.

Il lavoro di Taika Waititi segue la pellicola di successo “Thor: Ragnarok” (2017).

Jojo Rabbit: la trama

La storia è incentrata su Jojo, un ragazzo che desidera far parte della Gioventù hitleriana e il cui amico immaginario è Adolf Hitler. Scopre una ragazza ebrea che vive nella sua soffitta e, dopo aver inizialmente cercato di trovare modi per liberarsi di lei, comincia a vederla come un essere umano. Scarlett Johansson interpreterà la madre di Jojo, una donna che lavora segretamente per la resistenza. Taka Waititi interpreterà l’ amico immaginario di Jojo, Hitler. Sam Rockwell interpreterà un capitano nazista che gestisce un campo della gioventù di Hitler.

Gli ultimi lavori dei protagonisti

Il regista Waititi ha scritto la sceneggiatura e produrrà insieme a Carthew Neal e Chelsea Winstanley. La produzione dovrebbe iniziare questa primavera. Rockwell ha recentemente collaborato al film biografico di Adam McKay sull’ex vicepresidente Dick Cheney, in cui recita al fianco di Christian Bale e interpreta il presidente George W. Bush. Inoltre, interpreterà il personaggio principale nell’ibrido live-action della Disney “The One and Only Ivan”. Scarlett Johansonn è impegnata dal 2010, a partire da “Iron Man 2“, nel ruolo di Natasha Romanoff alias Vedova Nera, nei film del Marvel Cinematic Universe; nel 2017, l’attrice è protagonista della pellicola “Ghost in the Shell“, adattamento live-action dell’omonima saga d’animazione giapponese, nel ruolo di Motoko Kusanagi.

Mariateresa Vurro

24/04/2018