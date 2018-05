Sam Raimi e Alexandre Aja insieme per la Paramount

Dopo il successo di “A Quiet Place – Un posto tranquillo” (2018), la Paramount torna nel settore dell’horror a basso costo per produrre il thriller “Crawl”, ingaggiando Sam Raimi e Alexandre Aja.

Sam Raimi e Alexandre Aje alla direzione del thriller “Crawl”

Deadline ha confermato che la Paramount sta allestendo il thriller-horror “Crawl”, un progetto precedentemente in fase di sviluppo per Lakeshore e Annapurna, sotto la regia di Sam Raimi e Alexandre Aja.

Alexandre Aja, considerato uno dei giovani talenti del cinema horror-splatter, che ha diretto nel 2010 “Piranha 3D“, dirigerà questo nuovo lavoro con Sam Raimi, il maestro dei film di “La casa” (1981) e “Spider-Man” (2002), i cui crediti spaziano dall’horror “Drug Me to Hell” (2009) al genere fantastico con “Il grande e potente Oz” (2013), che si occupa anche della produzione insieme a Craig Flores. Aja si è dedicato anche alla sceneggiatura, che inizialmente era stata scritta da Shawn e Michael Rasmussen.

Secondo quanto riferito, lo studio si sta muovendo rapidamente in pre-produzione in modo simile a “A Quiet Place – Un posto tranquillo” diretto da John Krasinski e interpretato da Emily Blunt, che è stato messo a punto all’incirca un anno fa ed è stato rilasciato il 6 aprile di quest’anno.

“Crawl” è incentrato su una giovane donna che, mentre sta lottando per salvare suo padre durante un uragano di quinta categoria, si ritrova intrappolata in una casa inondata e lotta per la sua vita contro i predatori più selvaggi e temuti della Florida.

I nuovi propositi della Paramount

“A Quiet Place – Un posto tranquillo” è stato un grande successo per uno studio alla ricerca di un’inversione di rotta. Il film è stato realizzato con un budget di 17 milioni di dollari e ha incassato finora oltre 237 milioni di dollari a livello modiale, ottenendo notevoli consensi dalla critica. La Paramount si propone di continuare a offrire brividi sul grande schermo con somme modeste. Per ottenere dei risultati vincenti ha deciso di affidare questo progetto a un maestro del cinema horror come Sam Raimi.

Mariateresa Vurro

2/05/2018