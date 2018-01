Sam Raimi in trattative per dirigere “Kingkiller Chronicle”

Sam Raimi è attualmente in trattative con la Lionsgate e Lin-Manuel Miranda per dirigere l’adattamento di “The Kingkiller Chronicle”, basato sui romanzi di Patrick Rothfuss.

Sam Raimi sarà il regista di “Kingkiller Chronicle”?

Sono in corso le trattative tra la Lionsgate, Sam Raimi, che nel caso accettasse dirigerebbe “Kingkiller Chronicle”. La Lionsgate non ha ancora rilasciato alcun commento sulla notizia, ma sappiamo che Lin-Manuel Miranda figurerà come produttore esecutivo e supervisore delle musiche. Miranda sarà il supervisore del film, e della futura serie televisiva, insieme Patrick Rothfuss.

La sceneggiatura del film è stata affidata a Lindsey Beer (Transformers: L’ultimo Cavaliere) e sarà basata sul primo libro della trilogia di Rothfuss, Il nome del vento. La serie segue le avventure del mago Kvothe, scampato a una tragica infanzia e pronto a diventare un potente mago e spietato assassino pronto a tutto pur di vendicare il suo popolo.

La trilogia de Le cronache dell’assassinio del re è stata tradotta in varie lingue e ha venduto 10 milioni di copie. I primi due libri della saga – Il nome del vento e La paura del saggio – sono stati eletti Bestseller dal New York Times. Showtime sta attualmente sviluppando la serie televisiva basato sulla trilogia di Rothfuss.

Raimi sta soppesando svariati progetti attualmente in fase di sviluppo, incluso “Bermuda Tryangle” per la Skydance. Le fonti affermano che sarà proprio quest’ultimo il prossimo film di Raimi. Negli ultimi anni si è concentrato sopratutto sulla produzione e l’ultimo film da lui girato è stato Il grande e potente Oz per la Disney nel 2013.

Il regista è conosciuto sopratutto per aver diretto la serie horror de La casa, con Bruce Campbell nei panni di Ash Williams, e la trilogia di Spider-man con Tobey Maguire. Ottenne anche due candidature agli Oscar con il film Soldi Sporchi – come miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista per Billy Bob Thornton.

Riccardo Careddu

30/01/2018