L’attore britannico, Sam Claflin, desiderava sin da piccolo diventare un abile calciatore, ma ebbe un infortunio alla caviglia che compromise questo suo sogno. Decise successivamente di intraprendere la carriera sul grande schermo, diventando poi l’interprete che tutti conoscono.

Sam Claflin: dallo sport alla recitazione

(Ipswich, 27 giugno 1986)

Sam Claflin è un attore britannico, terzo di quattro figli, il primo ad intraprendere una carriera nello spettacolo, ma non è stato sempre così. Il suo sogno iniziale era quello di diventare un calciatore di successo, ma fu costretto ad abbandonare questa sua aspirazione a causa di una rottura della caviglia che non gli permise più di praticare lo sport da lui tanto amato.

Spinto proprio dai genitori, Sue e Mark, iniziò a partecipare a corsi di arte drammatica al Norwich City College e dopo aver conseguito la laurea si spostò a Londra dove seguì una specializzazione alla Royal Academy of Music and Dramatic Arts.

Fece il suo debutto nel 2010, come attore nella miniserie “I pilastri della terra”. L’anno dopo recitò in “United” di James Strong, il suo trampolino di lancio nel mondo dei blockbuster.

Nel 2012 aumenta la sua notorietà nel mondo di Hollywood grazie alla partecipazione in “Biancaneve e il Cacciatore”, noto franchise della Universal Pictures con protagonisti Kristen Stewart e Chris Hemsworth.

Il 30 luglio dell’anno seguente, Sam Claflin si sposa con la bellissima Laura Haddock, celebre attrice conosciuta per il suo ruolo di Lucrezia Donati in “Da Vinci’s Demons”. Nel 2015, mantenendo la gravidanza segreta, Claflin e Haddock diventano genitori a dicembre di quell’anno.

Sam Claflin: principe, missionario, tributo

Il successo di Sam Claflin continua nei blockbaster hollywoodiani, in cui si dice colpisca più per il suo fascino che per le sue capacità recitative.

Possiamo ammirarlo nel quarto capitolo del franchise Disney, “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare”, in cui interpreta un missionario che si innamora di una sirena.

Nel 2014 fa da prestavolto al tributo maschio del Distretto 4, Finnick Odair, in “Hunger Games – La ragazza di fuoco”. Ruolo che ricoprirà anche negli altri due film conclusivi della saga cinematografica con protagonista Jennifer Lawrence.

Arriva poi il momento di far uscire il suo lato romantico in “Io prima di te”, il film strappalacrime tratto dall’omonimo romanzo di Jojo Moyers, in cui affianca la celebre Emilia Clarke (conosciuta dal mondo intero come Daenerys Targaryen).

Nel 2017, Sam Claflin, fa la sua comparsa in un'altra trasposizione cinematografica tratta da un best-seller, “My Cousin Rachel”, affiancato da Rachel Weisz, star indiscussa del film del 1999, targato Warner Bors Pictures, “La Mummia”.

Sembra che l’attore abbia spiccato il volo molto presto, costruendosi una carriera grazie a film di successo e di cui sarà difficile dimenticarsene.

