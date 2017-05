L’astro nascente del cinema inglese, Sam Claflin, arricchisce il suo palmares con un altro interessante progetto: “Adrift”, film in cui reciterà affianco di Shailene Woodley.

Sam Claflin: protagonista del dramma “Adrift”

Sam Claflin si è fatto notare nel ruolo del principe William nel film “Biancaneve e il Cacciatore” del 2012, da quel momento in poi la sua carriera è decollata: è stato l’odioso Alistair Ryle nel film “Posh”, incentrato su un gruppo di studenti cinici e viziati della Oxford University; ci ha fatto innamorare di Will Traynor in “Io prima di te”, storia d’amore in cui ha recitato affianco di Emilia Clarke e ha presto parte agli ultimi capitoli della saga young adult “Hunger Games”.

Negli ultimi anni ha dimostrato di essere un attore versatile, capace di conferire ai suoi personaggi spessore e autenticità; non è caso, perciò, che l’attore sia tra gli attori più gettonati della sua generazione e continui a racimolare sempre più ruoli diversi.

La SXT Entertaiment lo vuole nel suo prossimo film “Adrift”, film drammatico in cui dovrà affiancare Shailene Woodley, celebre interprete di “Divergent” e apprezzata ultimamente nella serie TV “Big Little Lies”.

Un ruolo per cui era in trattative anche l’attore Miles Taller, ma ha dovuto lasciare a causa di altri progetti.

“Adrift”, scritto e prodotto da Aaron Jordan Kandell, sarà diretto da Baltasar Kormákur, regista di “Everest” e “Cani sciolti”.

Sam Caflin: trama di “Adrift”

“Adrift” è basato sulla storia vera di Tami Oldham che, durante un’escursione con la sua barca, viene colpita dal più grande uragano che Oceano Pacifico abbia mai visto. Dopo aver perso i sensi, Tami si risveglia e va alla ricerca del fidanzato Richard Sharp, rimasto gravemente ferito. In mezzo al mare, con la barca in rovina e priva di mezzi di comunicazione, Tami dovrà salvare se stessa e l’uomo che ama.

Siamo curiosi di vedere in azione la coppia Claflin – Woodley, e voi?

Silvia D’Ambrosio

24/05/2017