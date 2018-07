Regia: David Pujol

Genere: Documentario, colore

Durata: n/d

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 24 Settembre 2018

"Salvador Dalí - La ricerca dell'immortalità" è un film documentario diretto da David Pujol, che a quasi 30 anni dalla morte del grande artista, ne celebra la figura esplorando l'uomo che si celava dietro il personaggio.

Salvador Dalí - La ricerca dell'immortalità: un viaggio nella vita dell'artista

"Salvador Dalí - La ricerca dell'immortalità" porta sul grande schermo la vita di uno dei personaggi più imprevedibile, fantasioso e irruento del '900, Salvador Dalí.

Il film evento propone agli spettatori la possibilità di scoprire la persona dietro l'artista, per comprendere profondamente sia il pittore che l'uomo.

La pellicola offre un viaggio completo attraverso la vita e le opere di Dalí, e tramite la sua musa ispiratrice Gala.

Il percorso nell'esistenza di Dalí è guidato dallo stesso regista, da Montse Aguer Teixidor, Direttrice del Museo Dalí, e Jordi Artigas, Coordinatore delle Case Museo Dalí, partendo dal 1929, anno importante per l'artista sia professionalmente che personalmente, fino ad arrivare al 1989, anno della sua morte.

Nel 1929 Salvador Dalí si unì al gruppo dei surrealisti e nello stesso anno incontra Gala, il grande amore della sua vita, una donna che capisce le sue ossessioni e il suo talento, che ben presto diviene la sua musa con la quale vive piaceri e divertimenti, e che è in grado di ricondurlo alla realtà, restituendogli un equilibrio.

"Salvador Dalí - La ricerca dell'immortalità" mette in scena vicende non banali, attraversando i luoghi della vita di Dalí: a partire dalla casa a Portlligat, che racchiude tutti i colori della Catalogna e i paesaggi tipici delle sue opere.

Non manca la descrizione di Figueres, la sua città natale, dove Dalí fonda il museo-teatro Dalí come testamento artistico. Proprio in questo luogo, trascorrerà gli ultimi anni della sua vita, nella Torre Galatea, in una dimensione intima con lo scopo di studiare il caos e di capire il segreto dell'immortalità.