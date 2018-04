Sacha Baron Cohen spia per Netflix

Netflix ha reclutato Sacha Baron Cohen per il ruolo da protagonista in “The Spy”.

Sacha Baron Cohen in un nuovo progetto di Netflix

Un portavoce di Netflix ha dichiarato a The Wrap che Sacha Baron Cohen è stato scritturato per il ruolo di Eli Cohen nella prossima serie drammatica del servizio streaming, intitolata “The Spy”.

“The Spy” è scritto e diretto da Gideon Raff, e sarà composta da sei episodi che ruoteranno intorno alla leggendaria spia israeliana, che operò per il paese dalla Siria nei primi anni ’60.

Eli Cohen riuscì a inserirsi nell’alta società siriana e ad aumentare le fila della loro politica: le sue azioni, le sue connessioni e il suo immenso sacrificio hanno avuto conseguenze durature, dando vita al Medio Oriente di oggi. Il progetto della serie è stato ideato da Légende Films e Alain Goldman.

“The Spy” segnerà il primo ruolo drammatico regolare in una serie TV per Sacha Baron Cohen da quando ha iniziato a recitare in “Da Ali G Show” per Channel 4 nel Regno Unito – e poi HBO negli Stati Uniti – oltre dieci anni fa.

Sacha Baron Cohen: gli ultimi lavori

Alcuni dei personaggi creati da Cohen in “Da Ali G Show” si sono trasformati nei protagonisti di pellicole di successo, tra cui “Borat“, acclamato dalla critica, che gli è valso una nomination all’Oscar e un Golden Globe come Migliore Attore Protagonista in un film commedia o musicale.

I suoi altri crediti cinematografici includono “Bruno“, personaggio nato anch’esso in “Da Ali G Show”. Ha preso parte inoltre a pellicole come “Ricky Bobby – La storia di un uomo che sapeva contare fino a uno” (2006), ha interpretato Monsieur Thénardier ne “Les Miserables” (2012) di Tom Hopper, ispirato al celeberrimo musical omonimo tratto dal romanzo di Victor Hugo; “Il dittattore” (2012), “Alice attraverso lo specchio” (2016). Recentemente è apparso in un altro progetto per il servizio di streaming, “Hilarity for Charity” di Seth Rogen. “The Spy” sarà disponibile su Netflix a livello globale, ad eccezione della Francia, dove verrà rilasciato su OCS. La data d’uscita non è ancora stata dichiarata.

Mariateresa Vurro

12/04/2018