Ryan Reynolds produce una nuova versione di “Mamma ho perso l’aereo”

Ryan Reynolds ha avviato la collaborazione con 20th Century Fox per l’attuazione del progetto intitolato “Stoned Alone“.

Stoned Alone: titolo del nuovo progetto di Ryan Reynolds

Ryan Reynolds, famoso attore, produttore cinematografico e sceneggiatore canadese ha deciso di collaborare con la casa si produzione cinematografica 20th Century Fox per la realizzazione di una una sorta di remake di “Mamma ho perso l’aereo” intitolato “Stoned Alone”. Come noto, l’artista ha già lavorato alla produzione nella saga “Deadpool“, che ha totalizzato oltre 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il progetto in fase di sviluppo si ispira alla commedia “Home Alone” – titolo originale di “Mamma ho perso l’aereo” – di Fox del 1990, con Macaulay Culkin come un ragazzo di 8 anni lasciato per errore nella sua casa di Chicago quando la sua famiglia va a Parigi per le vacanze di Natale. “Home Alone” è stato un enorme successo con 476 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ryan Reynolds lavorerà alla pellicola con la sua società di produzione Maximum Effort in collaborazione con il produttore esecutivo George Dewey. Augustine Frizzell, che ha diretto la commedia “Never Goin’ Back” – in uscita negli Stati Uniti l’8 agosto 2018 -, è stata confermata come regista.

Il progetto “Stoned Alone” nasce da un’idea di Matt Mider, che insieme a Kevin Burrows si occuperanno della sceneggiatura della pellicola. Gli stessi ideatori della nuova serie televisiva per adolescenti, “The Package”, trasmessa su Netfix dal 10 agosto 2018.

Trama di “Stoned Alone”

Molti definiscono questa produzione di Ryan Reynolds come un compromesso tra il film originale adatto a tutta la famiglia e l’irriverenza vietata ai minori presente invece in “Deadpool”. Ancora però, non è chiaro se Ryan Reynolds avrà una parte nel film o sarà coinvolto solo come produttore.

La storia invece, vede come protagonista un ragazzo ventenne “sfigato”, che coltiva marijuana. Un giorno il giovane perde l’aereo per andare in vacanza, rimanendo quindi a casa decide di “sballarsi”. All’improvviso però il ragazzo sente dei rumori, scambiandoli come frutto della sua immaginazione e alterazione dei sensi non si accorge che qualcuno sta cercando di intrufolarsi nella sua abitazione. Sotto l’effetto della marijuana il giovane uomo, cercherà di difendere il suo fortino e respingere gli invasori.

Laura Carucci

26/07/2018