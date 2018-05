Ryan Reynolds e David Leitch sulla possibilità di “Deadpool 3” e “X-Force”

Ryan Reynolds e il regista di “Deadpool 2” David Leitch hanno rilasciato diverse dichiarazioni sul futuro del mercenario chiacchierone della Marvel. Infatti, i due, insieme allo sceneggiatore Drew Goddard, stanno valutando la realizzazione del film “X-Force” che coinvolgerà appunto anche Deadpool.

Il futuro di Deadpool e il film sulla X-Force



Esce oggi nelle sale cinematografiche italiane il sequel del mercenario chiacchierone, “Deadpool 2” che si appresta ad essere un successo al botteghino di questo fine settimana. Non sorprendono le dichiarazioni di Ryan Reynolds e dei realizzatori del film, fiduciosi di un seguito che potrebbe assumere la forma di un team in “X-Force“. Si parla da tempo della realizzazione di uno spin-off ispirato al gruppo della X-Force che nella sua forma cartacea è capitanato da Cable, che vedremo in “Deadpool 2” interpretato da Josh Brolin – attualmente la cinema nelle vesti di Thanos in “Avengers: Infinity War“.

La scorsa settimana Reynolds ha dichiarato la possibilità di realizzare il film sulla X-force. Inoltre, era meno certo su un terzo capitolo in stand alone su Deadpool e si espresso così in merito: “A questo punto non voglio pensarci, Ma lungo la strada, sono sicuro che lo scopriremo.”

Il regista di “Deadpool 2”, David Leitch sta attualmente valutando l’opportunità di proseguire sulla linea del gruppo supereroistico – o anti-eroistico – insieme al produttore e sceneggiatore Drew Goddard (“The Martian“, “Daredevil” di Netflix). Leitch è espresso la sua ammirazione nei confronti dello sceneggiatore, dichiarando: “È un grande scrittore e un grande regista. Stiamo cercando di prendere questi personaggi e sviluppare questo universo”.

Gli scenaggiatori di “Deadpool 2”, Rhett Reese e Paul Wernick, hanno infatti intenzionalmente scritto la sceneggiatura del film affinché potesse adattarsi ai futuri film del franchise. “Ci siamo presi la briga di provare a montarlo alla fine di questo film”, ha detto Reese. “Quindi penso che avrete una bella combinazione di quei personaggi che vedrete alla fine di questo film, e che formeranno la X-Force.”

Reynolds ha anche espresso il desiderio di realizzare un film su Deadpool che includa il Wolverine di Hugh Jackman. Tuttavia, ha affermato che la possibilità di trasformare il suo sogno in realtà è interamente affidata a Jackman, pronto a raccogliere gli artigli ancora una volta.

Riccardo Careddu

12/05/2018