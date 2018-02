Rush Hour: in arrivo il quarto capitolo

Dopo il successo inaspettato di “Rush Hour – Due mine vaganti” (1998) seguito da “Colpo grosso al drago rosso – Rush Hour 2” (2001) e “Rush Hour 3 – Missione Parigi”, è in arrivo il quarto episodio della quadrilogia di Jackie Chan e Chris Tucker.

Rush Hour: confermato il ritorno della coppia Tucker – Chan

Dopo il successo inaspettato del detective James Carter (Chris Tucker) e l’ispettore Lee (Jackie Chan), incassando solo con il primo film una somma complessiva di $ 244,4 milioni al botteghino mondiale contro un budget di soli $33 milioni, abbiamo assistito al secondo e terzo episodio. Ma la trilogia è pronta a diventare quadrilogia.

Chan, già l’anno scorso, aveva detto che sarebbe tornato alla serie durante il “The Cruz Show”. Tucker ha parlato al podcast di ESPN e ha ribadito che lui e Chan ci mostreranno le loro migliori abilità nelle arti marziali.

“Sta succedendo. Questa sarà la corsa di tutti i rush. Jackie è pronto e vogliamo farlo in modo che le persone non lo dimentichino mai”.

Rush Hour: ancora troppi dubbi

Dopo le accuse di molestie sessuali a Brett Ratner, è molto improbabile che il regista torni alla direzione del nuovo film. Nel commentario finale del DVD di “Rush Hour – Missione Parigi”, Ratner e lo scrittore Jeff Nathanson hanno scherzato sulla possibilità di vedere il 4 film nel 2012 ma ovviamente non si è verificato.

Dopo Los Angeles, Hong Kong e Parigi, dove andremo con “Rush Hour 4” non possiamo saperlo. Non sappiamo nulla sul nuovo film e Chris Tucker non ci dice quanto realmente manchi prima di vederlo di nuovo sul set con Jackie Chan.

Inoltre, non dimentichiamo (anche se molti vorrebbero) la serie TV Rush Hour di breve durata. In onda su CBS per una sola stagione nel 2016, sembrava che i fan non riuscissero a ottenere una versione di Carter and Lee su un piccolo schermo – e forse il franchise nel suo complesso. Potremmo essere catturati nell’era dei remake e dei reboot, ma al fianco di armi come “Lethal Weapon”, “Die Hard” e “Beverly Hills Cop”, anche il più grande dei fan potrebbe faticare a trovare una discussione sul fatto che Rush Hour non abbia ancora fatto il suo tempo. Detto questo, sembra che Chan e Tucker siano desiderosi di riportare la polizia fuori dalla pensione per un altro giorno di lavoro.

Matteo Farinaccia

23/02/2018