Regia: Nico Cirasola

Cast: Pietro Masotti, Tatiana Luter, Claudia Cardinale, Nicola Nocella, Luca Cirasola, Alessandro Haber, Rosaria Russo

Genere: Commedia, colore

Durata: 91 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Ambi Media Italia

Data di uscita: 24 maggio 2018

Il film "Rudy Valentino" è incentrato sul ritorno da Hollywood di uno dei più grandi divi del cinema muto degli anni '20, Rodolfo Valentino, a Castellaneta, il suo paese natale. La storia però si svolge ai giorni nostri, durante le prove di un spettacolo teatrale dedicato al Divo. Improvvisamente le prove vengono interrotte da un uomo che, seguito da una bellissima donna, irrompe nel piccolo teatro locale. I due sostengono di essere Rodolfo Valentino, in persona, e la sua seconda moglie Natacha Rambova, tornati in Italia per realizzare il grande sogno dell'attore e rivedere la sua famiglia e una volta saliti sul palco, gli ospiti intraprendono un gioco teatrale in cui prendono vita i sentimenti, i conflitti e i malesseri di Rudy.

Rudy Valentino: un film ispirato dai fatti reali

"Rudy Valentino" è una commedia realizzata dal regista pugliese Nico Cirasola, ispirata dai fatti realmente accaduti all'attore e ballerino italiano Rodolfo Guglielmi, vissuto in America che nel 1923, un anno prima della sua improvvisa morte, decise di visitare la sua città natale, Castellanetta in provincia di Taranto.

Il ruolo del protagonista è interpretato dall'attore emergente Pietro Masotti, conosciuto per aver recitato in "10 regole per farle innamorare" (2012) di Cristiano Bortone; mentre la sua accompagnatrice è Tatiana Luter, l'attrice nota principalmente per i film "Veloce come il vento" (2016) di Matteo Rovere e "Pasolini" (2014) di Abel Ferrara.

Il film ha avuto la sua prima mondiale al 20° Shanghai international Film Festival e ad aprile del 2018 ha aperto il 19° Festival del cinema europeo di Lecce.

La pellicola è distribuita nelle sale a partire da maggio da Ambi Media Italia, una nota casa di distribuzione cinematografica italiana.