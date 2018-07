Rosario Dawson protagonista nuova serie tv Briarpatch

Rosario Dawson, attrice e cantante statunitense, è stata confermata come protagonista della nuova seria tv pilota degli Stati Uniti,”Briarpatch“.

Briarpatch: nuova serie tv con Rosario Dawson

Isabel Rosario Dawson, la star della serie Marvel “Daredevil“,”Iron Fist” e “Luke Cage” sarà la protagonista di “Briarpatch”, mystery thriller ideato da Sam Esmail, lo stesso produttore della serie tv “Mr. Robot”.

La nuova serie thriller è un adattamento dell’omonimo romanzo di Ross Thomas.

Rosario Dawson interpreterà Allegra “Pick” Dill, un investigatore tenace e altamente qualificato che lavora a Washington DC per un giovane, ambizioso senatore. Quando sua sorella, una detective della squadra omicidi, viene uccisa da un’autobomba, Allegra torna nella sua corrotta città natale, il Texas. Quello che inizia come una ricerca all’assassino, diventa un duro e pericoloso scavo del passato, che Allegra ha cercato a lungo di seppellire.

La sceneggiatura è stata scritta da Andy Greenwald, mentre a collaborare come produttore esecutivo, oltre a Sam Esmail, ci sarà anche l’attrice stessa.

Per il momento “Briarpatch” viene definito ancora come progetto pilota, in quanto la produzione della serie è appena iniziata e non si è certi del suo successo. Motivo per la quale non è stata definita alcuna data d’uscita al di fuori degli Stati Uniti.

Il successo di questo progetto e la trasmissione della serie nelle televisioni mondiali, segnerebbe il primo ruolo da protagonista di Rosario Dawson all’interno di una serie televisiva di rete. Attualmente l’attrice viene identificata con il suo personaggio, Claire Temple, appartenente alla saga “Marvel-Netflix”.

Isabel Rosario Dawson però, oltre ad aver recitato nella famosa serie tv “Marvel” ha interpretato molti ruoli anche a livello cinematografico, infatti era nel cast di film come “Sin City” -di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino con Bruce Willis e Jessica Alba- e in “In Trance” -un giallo del 2012 con James McAvoy e Vincent Cassel-.

Per il momento non ci sono maggiori notizie, ma seguiremo attentamente gli sviluppi della nuova serie mistery thriller con Rosario Dwason.

Laura Carucci

11/07/2018