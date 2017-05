Rosario Dawson entra nel cast di “X-Men: The New Mutants”

La star di “Daredevil” si aggiunge al cast dell’attesissimo spin-off sugli X-Men, “The New Mutants” , diretto da Josh Boone.

Rosario Dawson: una nuova mutante tra gli X-Men

Il mondo cinematografico sta vivendo un periodo denso di spin-off, il cui intento è quello di conservare e prorogare il successo delle opere da cui sono tratte.

L’ultimo riguarda il famoso mondo dei mutanti Marvel: gli X-Men. La Fox e la Marvel stanno lavorando a “The New Mutants”, tratto da una graphic novel del 1982 e incentrato su una giovane squadra di mutanti composta dai primi laureati della scuola di Charles Xavier.

Ad aggiungersi al cast di “X-Men: The New Mutants” è Rosario Dawson che ricoprirà il ruolo della Dr. Cecilia Reyes, mentore dei supereroi e in grado di generare un bio- campo invisibile attorno a sé per proteggersi dagli attacchi.

Accanto a Rosario Dawson ci saranno anche l’attrice di “Game of Thrones”, Maisie Williams, nei panni di Rahne Sinclair, ossia Wolfsbane e Anya Taylor-Joy (“Split”) in quelli di Alexandria Rasputina, ossia Magic.

Il film sarà diretto da Josh Boone (regista di “Colpa delle stelle”) e prodotto da Simon Kinberg insieme a Karen Rosenfelt, su una sceneggiatura di Scott Neustadter e Michael H. Weber (gli stessi di “Colpa delle Stelle”)

Le riprese partiranno a Luglio e si prevede l’uscita nelle sale cinematografiche il 13 Aprile 2018.

Rosario Dawson: una veterana del mondo Marvel

Rosario Dawson non è nuova nel mondo Marvel. L’attrice di “Sette Anime”, infatti, è apparsa in numerosi prodotti della nota casa di supereroi: “Daredevil”, “Jessica Jones”, “Luke Cage”, “Iron Fist” e per finire “The Defenders”.

La possiamo ammirare adesso al cinema nel film “L’Amore Criminale”, accanto a Katherine Heigl. Qui veste i panni di una donna la cui relazione con l’uomo che ama è minacciata dalla sua ex.

Silvia D’Ambrosio

26/05/2017