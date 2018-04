Titolo originale: Robin Hood: Origins

Regia: Otto Bathurst

Cast: Taron Egerton, Jamie Foxx, Eve Hewson, Jamie Dornan, Ben Mendelsohn, Paul Anderson Josh Herdman, Tim Minchin, Nasser Memarzia, Kane Headley-Cummings, Ian Peck, Björn Bengtsson

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 22 novembre 2018

Il protagonista del film “Robin Hood” tornato a casa da una crociata, realizza che il suo villaggio, che si trova nei pressi della foresta di Sherwood, è dominato dal male e dalla corruzione. Il giovane, arrabbiato per via di questa situazione, decide di formare un gruppo di volontari che lo affiancheranno nella battaglia contro i ricchi, che ora governano il posto in cui Robin è cresciuto.

Fornito di arco e frecce, Robin Hood, insieme al suo gruppo di coraggiosi giustizieri e fuorilegge, passa le giornate derubando i ricchi e donando i loro beni ai poveri, senza alcuna paura di infrangere la legge, ma non sempre le cose vanno come vorrebbe e ben presto il protagonista si ritrova in grande difficoltà.

Robin Hood: le curiosità

Il film “Robin Hood” è diretto da Otto Bathurst, conosciuto per le serie tv come “Black Mirror” e “Peaky Blinders“.

Siccome il regista insisteva nel voler proprio Taron Egerton a vestire i panni di Robin Hood, le riprese del film vennero posticipate per permettere all’attore di terminare il suo lavoro nella pellicola “Kingsman – Il cerchio d’oro”.

Inolte sul set di “Robin Hood” Egerton è affiancato da noti attori come, Jamie Dornan, famoso per il suo ruolo nella saga erotica “Cinquanta sfumature”, e Jamie Foxx, vincitore del Premio Oscar nel 2005 come Miglior Attore Protagonista nel film “Ray“.

La pellicola è realizzata da Lionsgate, Safehouse Pictures e Appian Way, la casa di produzione fondata dall’attore Leonardo DiCaprio, che anche se non appare sullo schermo, partecipa al film come uno dei produttori.

Il film “Robin Hood” è distribuito da 01 Distribution.