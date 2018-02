Robert Pattinson nel cast del nuovo horror fantasy “The Lighthouse”

Robert Pattinson sarà di nuovo insieme a Willem Dafoe nel nuovo fantasy horror “The Lighthouse”, diretto da Robert Eggers dopo “The Witch” (2015). Il nuovo film sarà ambientato nel magico fantastico mondo di creature mitologiche marine. L’inizio delle riprese è fissato per la prossima primavera.

Robert Pattinson nel nuovo film di Robert Eggers

Reduce dalla sua interpretazione in “Good Time” (2017), Robert Pattinson prende parte al nuovo progetto di Robert Eggers. L’attore recentemente ha anche partecipato alla selezione del concorso Sundance e Berlinale con “Damsel” (2018).

Il progetto è stato sviluppato da RT Features’ Rodrigo Teixeira e Lourenço Sant’ Anna con la sceneggiatura di Robert Eggers e Max Eggers, accanto a Parts & Labour Jay Van Hoy e Youree Henley. I diritti mondiali sono stati acquistati dalla A24 con il co-finanziamento di New Regency.

Il regista ha dichiarato: “Sono estremamente felice di lavorare di nuovo con RT, A24 e Parts & Labour. Con loro ho la possibilità di dar massimo spazio alla mia creatività ricevendo il giusto supporto. È un privilegio. ”

Il produttore Rodrigo Texeira si dice molto felice di lavorare con Robert Pattinson: “È uno degli attori più talentuosi del momento. Siamo eccitati di lavorare con lui e Eggers, un regista singolare. La nostra collaborazione per “The Witch” si è rivelata essere perfetta e noi non vediamo l’ora di riunirci insieme ai nostri partner A24, Parts & Labour e New Regency per una nuova sfida”.

A24 aggiunge: “Siamo oltremodo entusiasti di collaborare nuovamente con Rob Eggers, un vero visionario e uno dei grandi registi della sua generazione. Questo nuovo progetto ci ha sconvolti. “The Lighthouse crea un universo totalmente unico, pieno di suspense. Spaventoso ma allo stesso tempo meraviglioso. Non vediamo l’ora di lavorare con Eggers, il suo team e i nostri partner per contribuire a dare vita a questa fantastica storia”.

“Mi piace il fatto che stiamo nuovamente riunendo la band, i vecchi amici. Come “The Witch”, questa è un’opportunità irripetibile”, dichiara il presidente della Parts & Labour Jay Van Hoy.

Matteo Farinaccia

16/02/2018