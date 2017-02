Robert Downey Jr.: protagonista nel nuovo film di Richard Linklater

Robert Downey Jr. sarà presente nel cast del nuovo film, ancora senza titolo, del regista Richard Linklater che racconterà la storia del finto medico John R. Brinkley, un imbroglione senza scrupoli. L’attore, però, non solo reciterà ma collaborerà anche alla produzione del film con la sua compagnia, la Team Downey.

Robert Downey Jr.: la vera storia di un medico truffatore

In questi ultimi anni Robert Downey Jr. è stato una vera star del grande schermo grazie alla sua interpretazione dello sfacciato supereroe Iron man, sia nella saga omonima di film sia nei film Marvel (“The Avenger” e “Captain America: Civil War”), e prima ancora con il detective del tutto anticonvenzionale Sherlock Holmes (“Sherlock Holmes” e Sherlock Holmes: Gioco di ombre”).

Questa volta, però, Robert Downey Jr. dovrà abbandonare i soliti ruoli per partecipare a un progetto molto più impegnativo: interpretare la vera storia del Dr. John Brinkley, un finto medico arrivista e senza scrupoli che riesce a fare fortuna e a costruire la sua carriera utilizzando una falsa medicina, imbrogli e bugie. Il dottore diventa famoso anche grazie al suo carisma, al populismo e a dei programmi radiofonici che riescono a dargli visibilità ma non riuscirà a farla franca per sempre: il vero dottore Dr. Morris Fishbein, redattore del periodico dell’American Medical Association, riuscirà a smascherare il criminale dopo ben dieci anni di ricerca e di caccia intensa. Insomma un ruolo diverso ma sicuramente adatto alle doti artistiche di Robert Donwney Jr., che è entusiasta di intraprendere questa nuova strada.

Il film, ancora senza titolo, quindi racconta una storia vera, ambientata dopo la Prima Guerra Mondiale e da un certo punto di vista riguarda anche il nostro Paese: pare che il dottor John Brinkley fosse arrivato in Italia nel 1925 in cerca di successo e riuscì ad ottenere una laurea ad honorem dall’Università di Pavia, revocata in seguito da Benito Mussolini a causa delle grandi proteste che provenivano dall’America.

Robert Downey Jr.: non solo attore ma anche produttore

Ebbene sì, Downey è anche un produttore cinematografico e in questo progetto sarà impegnato anche nella stessa produzione del nuovo film di Richard Linklater con la Team Downey, fondata dall’attore con la moglie (Susan Nicole Downey) nel 2010. La Team Downey collaborerà con Megan Ellison, della casa di produzione Annapurna Pictures, per riadattare il film, tratto dal podcast “Man of the People” della serie TV “Reply All” di Gimlet Media.

Purtroppo non sappiamo ancora quando potremmo parlare di inizio delle riprese: sia Robert Downey Jr. che il regista Linklater sono già impegnati in altri lavori. Quest’estate, infatti, vedremo Downey con il suo alter-ego Iron Man nel nuovo “Spider-Man: Homecoming” e ancora il prossimo anno nel nuovo capitolo Marvel “Avengers: Infinity War”. Linklater, invece, è impegnato prossimamente in altre due regie: quella di “Last Flag Flying”, nuova pellicola dell’Amazon con Bryan Cranston e Steve Carrel, e nel film riadattamento del romanzo “Where’d You Go, Bernadette” di Maria Semple, realizzato per la Annapurna.

Sapremmo comunque aspettare, curiosi di scoprire come Robert Downey Jr. si approccerà al ruolo del dottore truffatore. Chissà se dovrà adottare un comportamento più serio o se manterrà la sua proverbiale irriverenza!

14/02/2017

Ludovica Attenni