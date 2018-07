Robert Aramayo, giovanissimo attore inglese famoso per aver interpretato il personaggio di Ned Stark in “Game of Thrones” farà parte del cast di “Eternal Beauty“di Craig Roberts.

La star di “Game of Thrones” Robert Aramayo torna al cinema

Robert Aramayo, la star della celeberrima serie fantasy “Game of Thrones” ha annunciato tramite un tweet che si unisce al gruppo che comprende Sally Hawkins, David Thewlis, Billie Piper, Penelope Wilton e Alice Lowe, per le riprese della commedia drammatica “Eternal Beauty” che uscirà nel 2019.

Il film racconta la storia di Jane, una donna emotivamente distrutta dopo essere stata abbandonata dal compagno sull’altare, il personaggio è interpretato dall’attrice inglese Sally Hawkins reduce del trionfo cinematografico del film premio Oscar “The hape of Water“. “Eternal Beauty” è un film romantico e drammatico, cerca di descrivere il caos interiore che vive la protagonista Jane, che arriva al punto di non saper più scindere il mondo della realtà da quello fantastico che si è creata per evadere dalla sofferenza per la sconvolgente fine della sua storia d’amore.

“Eternal Beauty” è il secondo progetto del giovane regista gallese Craig Robert dopo il suo debutto nel 2015 con “Just Jim”.

Le riprese del film sono attualmente in corso in Galles, pochi giorni fa il produttore del lungometraggio Adrian Bate, di Cliff Edge Pictures aveva dichiarato: “Eternal Beauty sorprenderà e delizierà. Rappresenta la schizofrenia, una situazione molto incompresa, con dignità, umorismo e affetto. Siamo così fortunati nell’avere la possibilità di lavorare con questo cast fantastico che darà vita e migliorerà la visione di Craig e i personaggi che ha creato. Siamo davvero felici di dare il benvenuto ai nuovi arrivi nel cast”.

Gli ultimi lavori di Robert Aramayo

Nel 2017, Robert Aramayo è apparso nel film drammatico di Tom Ford “Nocturnal Animals” interpretato da Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon e Aaron Taylor-Johnson.

Lo si vede anche nel poliziesco “Galveston” della regista Melanie Laurent, con Lili Reinhart, Elle Fanning. Il suo prossimo film, “Eternal Beauty”, sarà prodotto da Adrain Bate. Mary Burke, Adam Partridge, Pip Broughton, Meroë Candy e Paul Higgins sono i produttori esecutivi.

Chiara Broglietti

03/07/2018