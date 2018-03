Dopo Erri De Luca e Cote de Pablo, ufficializzata anche la partecipazione di Violante Placido e dello sceneggiatore statunitense Ed Solomon nella giuria ufficiale al RIFF 2018.

Riviera International Film Festival 2018 – la rassegna cinematografica per i registi under 35

Il programma del Riviera International Film Festival 2018 continua ad arricchirsi ancora di pù dopo l’annuncio della partecipazione di Violante Placido e di Ed Solomon nella giuria ufficiale del premio dedicato ai registi under 35. La secondo edizione del RIFF avrà luogo a Sestri Levante dal 2 al 6 maggio con il sostegno della Regione Liguria, del Comune di Sestri Levante, con Mediaterraneo Servizi spa, e del Comune di Portofino.

La romana Violante Placido, attrice di prestigio internazionale è al momento impegnata nei principali teatri italiani con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” al fianco di Stefano Fresi, Paolo Ruffini e Giorgio Pasotti, con la regia di Massimiliano Bruno. La ricordiamo per le sue innumerevoli partecipazioni a film di successo come “La cena per farli conoscere” di Pupi Avati, “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi, “The American” di Anton Corijn con George Clooney e “Ghost Rider – Spirito di Vendetta” con Nicolas Cage.

L’attrice romana dichiara: «Sono felice di partecipare e sostenere il Riviera International Film Festiva. Sarà bello potersi stupire ed emozionare davanti al lavoro e alla creatività di giovani registi provenienti da tutto il mondo, e conoscere in questo contesto speciale gli altri componenti della giuria, con cui scambiare esperienze e opinioni».

Tra i giurati del RIFF 2018 anche lo sceneggiatore Ed Solomon, padre di successi come “Men in Black”, “Charlie’s Angels”, “Now you see me” e di “Mosaic” (serie tv con Sharon Stone e diretta da Steven Soderbergh). Esattamente come Cote de Pablo (primo nome della giuria svelato), Solomon terrà il 4 maggio 2018 alle ore 14.30, una masterclass incentrata sul “processo interiore di scrittura del film e televisione” (“The Inner Process of Writing for Film and Tv”).

«È un enorme piacere entrare a far parte della giuria del Riviera International Film Festival, e poter insegnare al pubblico qualche segreto del mestiere» afferma lo sceneggiatore. La masterclass di Solomon seguirà quella di de Pablo (il 3 maggio) e avranno entrambe durata di due ore.

Al Riviera International Film Festival 2018 ci sarà anche una novità, l’introduzione del premio Student Award nella sezione documentari, dedicata all’ambiente. Il nuovo premio verrà conferito da una giuria di sei studenti tra i 18 e i 29 anni, selezionata attraverso un banco aperto fino al 4 aprile. (disponibile qui http://www.rivierafilm. org/student-jury/).

Matteo Farinaccia

06/03/2018