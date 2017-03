Titolo originale: After the Storm

Regia: Hirokazu Kore-Eda

Cast: Hiroshi Abe, Kirin Kiki, Yôko Maki, Rirî Furankî, Sosuke Ikematsu, Satomi Kobayashi, Isao Hashizume, Taiyô Yoshizawa

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Giappone, 2016

Distribuzione: Tucker Film

Data di uscita: 8 Maggio 2017

Ryoto si riteneva un uomo fortunato: scrittore di successo e vincitore di un premio letterario prestigioso, ha una moglie, un figlio e un altro romanzo in testa. Qualcosa però non è andato come previsto, la consorte Kyoko gli ha chiesto il divorzio, può vedere il figlio Shingo soltanto una volta al mese, il romanzo non è mai stato scritto.

Per pagare l'assegno mensile alla ex moglie, Ryoto si ricicla come detective per un'agenzia investigativa, e diventa un grande scommettitore alle corse, alla lotteria, a qualsiasi cosa possa restituirgli quello che ha perduto. I tradimenti, le bugie e le meschinità gli hanno alienato la fiducia degli affetti. L'uomo non trova più il suo posto nella società, nel mondo, e nella vita del figlio.

A seguito del passaggio di un ciclone su Tokyo Ryoto e la sua famiglia troveranno riparo a casa della madre di lui, felice di averli di nuovo tutti e tre insieme. La notte porterà consiglio e Kyoto proverà a riguadagnare la fiducia di Shingo e a 'scommettere' questa volta sull'amore. Il vento nel frattempo si stempera, e una mattina soleggiata si accinge ad arrivare.

Ritratto di Famiglia con Tempesta: Hirokazu Kore-Eda, il regista della memoria e dei legami familiari

Hirokazu Kore-Eda è un regista inusuale: la sua carriera è iniziata come documentarista per l'emittente televisiva Man Union, firmando principalmente opere legate al sociale o al cinema. È solo nel 1995 che il regista si dedica ai film a soggetto, con la trasposizione della novella omonima di Teru Miyamoto "Maboroshi no hikari", legato al tema del suicidio.

Il suo film successivo è "Wandafuru raifu", dove si esplora il tema della memoria: i nuovi deceduti vengono accolti in un ufficio dove, assieme a dei consulenti, devono scegliere i momenti più importanti della loro vita così da farne un film e poter essere ammessi al paradiso.

Nel 2001 dirige "Distance", dove narra le conseguenze del suicidio di massa da parte degli adepti di un culto religioso, mostrando come Tokyo possa essere un agglomerato urbano angusto e indifferente ai bisogni affettivi dell'uomo. Di seguito dirige "Nessuno lo sa", dove utilizza per la prima volta un tema che diventerà per lui fondamentale: i legami familiari. Basato su un tragico fatto di cronaca su quattro fratelli abbandonati dalla madre e cresciuti nascosti dalla società.

Escludendo il suo primo (e per ora unico) film in costume, "Hana yori mo naho", del 2006, nelle pellicole successive il regista nipponico parte sempre dal tema dei rapporti tra consanguinei, come in quello che è considerato il suo capolavoro, "Father and Son" (2013), che vince al Festival di Cannes il Premio della Giuria e il Premio Ecumenico della Giuria.