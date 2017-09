Titolo originale Ce qui nous lie

Regia: Cédric Klapisch

Cast: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, jean-Marc Roulot, María Valverde, Yamée Couture, Karidja Touré, Florence Pernel, Jean-Marie Winling, Éric Caravaca, Tewfik Jallab

Genere: Commedia, colore

Durata: 113 minuti

Distribuzione: Officine Ubu

Produzione: Francia, 2017

Data di uscita: 19 ottobre 2017

"Ritorno in Borgogna" è il titolo italiano della commedia semi seria francese scritta e diretta da Cédric Klapisch. Dopo dieci anni di vagabondaggio in giro per il mondo, alla ricerca di avventure e di se stesso, il giovane protagonista della pellicola, Jean (interpretato magistralmente dall'attore Pio Marmaï) decide di fare ritorno nella sua terra natale, la Borgogna, per ricongiungersi con la famiglia con cui ha tagliato i rapporti da tempo. Una volta a casa, l'uomo dovrà far fronte ai suoi doveri di figlio, aiutando la sorella Juliette (Ana Girardot) e il fratello Jérémie (François Civil) - in difficoltà a causa della terribile malattia terminale da cui è afflitto il padre, - nella gestione della molto estesa tenuta vinicola di famiglia.

Ritorno in Borgogna: ritrovarsi dopo tanto tempo

Costruita su di uno sfondo serio associato alla malattia e perdita prematura dell'amato padre, "Ritorno in Borgogna" si fa portatore del messaggio secondo cui, come il vino, anche i rapporti umani hanno bisogno di tempo per migliorare.

Dopo molti anni di assenza, infatti, Jean si ritrova a dover riallacciare i rapporti con i suoi fratelli, il cui risentimento rischia di compromettere il duro lavoro del raccolto. Il grave lutto famigliare, avvenuto poco prima della vendemmia, inoltre, investe i fratelli di ulteriori responsabilità con le quali, in un modo o nell'altro, dovranno necessariamente scontrarsi. Grazie all'aiuto del tempo che scorre, delle stagioni che passano e dei momenti trascorsi assieme, i tre riescono a ritrovare quel sentimento di affetto reciproco che si era tra loro assopito e a riscoprire la grande passione che li aveva uniti fin da bambini: la viticoltura.