Titolo Originale: Christopher Robin

Regia: Marc Forster

Cast: Hayley Atwell, Ewan McGregor, Jim Cummings, Mark Gatiss, Brad Garrett, Roger Ashton-Griffiths, Nick Mohammed, Vivien Bridson, Bronte Carmichael, Adrian Scarborough, Tim Ingall

Genere: Animazione, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 30 Agosto 2018

"Ritorno al Bosco dei 100 Acri" è un live action che porta sul grande schermo Winnie The Pooh e i suoi amici, chiamati questa volta ad aiutare un Christopher Robin ormai adulto e oppresso dalle fatcihe del lavoro.

Siamo nel 1949, e Christopher soffre di stress post traumatico dovuto ai ricordi della seconda guerra mondiale. Inoltre l'uomo, dedito alla carriera, responsabile ed efficiente ha spesso anteposto il lavoro alla famiglia e ora si trova nella spiacevole situazione di dover trovare una soluzione al problema dell'azienda per cui lavora (una compagnia di valigie).

Infatti il compito di Christopher è quello di trovare i fondi neccessari affinchè non si arrivi a licenziare diversi dipendenti. Ma ciò che ha perso maggiormanete è il suo vecchio senso della meraviglia, che solo l'incontro con Pooh potrà far ritornare.

Ritorno al Bosco dei 100 Acri: il ritorno di Winnie The Pooh

"Ritorno al Bosco dei 100 Acri" è stato diretto da Marc Forster, autore di film come "Neverland - Un sogno per la vita", "Il cacciatore di aquiloni", "Quantum of Solace" e "World War Z".

La sceneggiatura è stata scritta sei mani da Alex Ross Perry, Tom McCarthy e Allison Schroeder partendo da un soggetto di A.A. Milne. La fotografia è stata curata da Matthias Koenigswieser e la colonna sonora è stata realizzata da Klaus Badelt ("Hannibal", "La maledizione della prima luna"). Per i costumi sono stati scelti Jenny Beavan e Sally Turner. Gabriele e Giorgio Gregorini si sono occupati del trucco.

Le riprese del film hanno avuto inizio nell'agosto 2017 nel Regno Unito, e il primo trailer è stato diffuso il 6 marzo 2018. Uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 3 agosto 2018 mentre in quelle italiane dal 30 agosto 2018.