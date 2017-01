Il film, narrativamente, si articola in macro episodi, ognuno dei quali ha i suoi protagonisti, con uno sguardo sempre sospeso tra istanze documentaristiche e quelle più strettamente liriche. Emblematica la scena dell’incidente che non viene mostrato apertamente ma suggerita con la sovraimpressione della immagine della strada con quella di un’imponente onda.

La regista, Katell Quillevere, esplora con delicatezze le caratteristiche dei numerosi personaggi, restituendoci le loro varie sfaccettature psicologiche, senza però mai perdere il filo della narrazione. Una narrazione che procede come un flusso ininterrotto che porta dalla morta alla vita: il cuore che smette di battere in un corpo prolungherà la vita di un altro.

L’alba di un giorno come un altro. Simon, un ragazzino di diciassette anni, insieme a due amici, si reca a fare una sessione di surf. Al ritorno, un tragico incidente stradale, spazzerà via la sua giovane vita. Il ragazzo entra in un macabro limbo: cerebralmente morto, il suo energico cuore continua a battere. Un cuore che servirebbe alla sopravvivenza di Clair, una signora gravemente malata, madre di due figli.

Titolo originale: Réparer les vivants

Regia: Katell Quillévéré

Cast: Emmanuelle Seigner, Tahar Rahim, Anne Dorval, Finnegan Oldfield, Bouli Lanners, Dominique Blanc, Monia Chokri

Sceneggiatura: Gilles Taurand, Katell Quillévéré

Fotografia: Tom Harari

Montaggio: Thomas Marchand

Musiche: Alexandre Desplat

Genere: drammatico, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Les Films du Bélier, Les Films Pelléas, France 2 Cinéma

Luogo di produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 26 gennaio 2017

Riparare i viventi“Riparare i viventi” è un film drammatico della regista francese Katell Quillévéré, basato sull'omonimo romanzo di Maylis de Kerangal (in Italia edito da Feltrinelli)

La pellicola tratta di una tragica storia che coinvolge e interconnette un gruppo variegato di persone. Tutto inizia all'alba, con un promettente mare agitato e tre giovani surfisti desiderosi dell'onda perfetta.

Qualche ora dopo, sulla strada verso casa, si verifica un tragico incidente. Simon Libres, uno dei ragazzi, entra in coma irreversibile; ormai tenuto in vita solo dalle macchin dell'ospedale di Le Havre, la sua vita è solo un'illusione, come il suo futuro, il suo passato.

Il medico dell'ospedale di Le Havre, il dottor Pierre Révol (Bouli Lanners), deve far capire ai genitori del ragazzo che ormai è 'morto', sebbene il suo cuore continui a battere ancora. Il giovane Thomas Remige (Tahar Rahim) deve parlare loro della possibilità di donare gli organi. Intanto, a Parigi, il cuore di Claire si va ingrossando rapidamente e non le resta che sperare in un trapianto a breve termine.

Riparare i viventi: la "sfida" al capolavoro letterario di Maylis de Kerangal

Con "Riparare i viventi", la regista di "Suzanne" si prende carico di una sfida mai semplice nel mondo del cinema: quella della trasposizione cinematografica del testo letterario. Non che "cinema" non sia letteratura: la cosiddetta settima arte fa parte del patrimonio culturale umano; quello che può sembrare uno scontro, con ciò che è comunemente definito 'cultura', è più un eterno dialogo, come quello fra arte visiva e letteratura, musica e architettura.

Comunque la regista francese affronta l'opera di Maylis de Kerangal con coraggio e originalità, tentando un impresa difficile, non solo per l'entusiastica accoglienza del romanzo da parte dei lettori, ma anche per il testo in sé, dato che non le da possibilità di appigliarsi alla dimensione degli eventi, ridotti al minimo, sia nel tempo (24 ore) che nello spazio, costringendola a un grandissimo sforzo nella traduzione dalle parole alla pellicola.

Totalmente immerso in questo 'duello-dialogo' con il suo alter ego letterario, "Riparare i viventi" tocca momenti di notevole intensità, concentrandosi su una dinamica della vita delle persone che, purtroppo, è più vissuta di quello che si possa pensare al riguardo. Alternando istanti di assoluta potenza con inquadrature più distensive, porta in scena riflessioni esistenziali di tutti: la vita-morte, la speranza-disperazione, l'amore che, forse, consiste nel lasciare andare una persona quando è necessario, forzatamente necessario.

Il film sarà al cinema il 26 gennaio 2017.

Chissà cosa ne penserà il pubblico: Katell Quillévéré avrà superato la sua prova?