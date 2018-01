Ridley Scott potrebbe dirigere la “Merlin Saga” per la Disney

Pare proprio che Ridley Scott sarà impegnato in un nuovo progetto: il regista di “Sopravvissuto – The Martian” potrebbe guidare la regia della “Merlin Saga” per la Disney.

Nonostante non ci siano state ancora conferme, sembra che la Disney abbia trovato per Scott un nuovo progetto. Potrebbe essere proprio il regista infatti a guidare “Merlin Saga”, la prima delle due pellicole Disney incentrate sulle vicende di Merlino. Il seguito sarà probabilmente “Sword in the Stone”, di cui al momento però non sono stati rilasciati molti dettagli. Entrambi i film prendono ispirazione dai romanzi di T. A. Barron. La novità di questi due progetti è tutta nel punto di vista adottato. Di solito, infatti, ogni produzione si è concentrata soltanto sulle note vicende di Re Artù, mentre la Disney intende considerare primariamente la storia di Merlin (considerata soltanto, ad oggi, dalla miniserie “Merlin” prodotta dalla NBC).

Un anno impegnatissimo per Scott

Il 2017 è stato un anno davvero pieno per Ridley Scott. Il regista infatti è stato impegnato in molteplici produzioni, tra cui l’ultimo “Alien: Coventant” e “Tutti i soldi del mondo”: i due film sono stati girati a pochissimi mesi di distanza ed sono ben noti i problemi che il regista ha dovuto affrontare con “Tutti i soldi del mondo”. Proprio a pochi settimana dal rilascio nelle sale, infatti, il protagonista Kevin Spacey è stato accusato di molestie e Ridley Scott ha deciso di escluderlo e sostituirlo con Christopher Plummer. Le scene sono state tutte girate nuovamente in pochissime settimane e Scott ha dovuto fare una vera e propria corsa contro il tempo per non rimandare la data di uscita nelle sale.

Claudia Pulella

5/1/2018