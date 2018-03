Rincomincio da noi – Recensione: la pensione non è che l'inizio

Richard Loncraine con il suo nuovo lungometraggio "Rincomincio da noi" racconta una storia di rivalsa vista attraverso gli occhi della protagonista Sandra (Imelda Staunton), dell'eccentrica sorella Bif (Celia Imrie) e di Charlie, interpretato da Timothy Spall.

Sandra è una donna appartenente alla middle class inglese la cui vita verrà stravolta una volta scoperto il tradimento del marito dopo trentacinque anni di matrimonio. Ritrovatasi sola, e abbandonata dalle superficiali amiche della classe borghese, dovrà trovare un modo di riprendersi. Il conforto arriverà a casa della sorella maggiore che non vede da dieci anni. La Bif di Celia Imrie è un personaggio pittoresco che vive alla giornata e si gode la vita nella sua pienezza.

Grazie a lei intraprenderà un percorso alla riscoperta di sé stessa che lo condurrà in un ambiente in cui un gruppo di persone attempate dedite alla danza vivono la loro seconda età. Qui conoscerà Charlie, un uomo variopinto, riservato e dall'umorismo caustico.

Ricomincio da noi: una piacevole commedia

“Rincomincio da noi” si rifà a film come “Marigold Hotel” o al famoso “Non è mai troppo tardi” di Rob Reiner. La differenza sostanziale nel film di Loncraine sta nel non aver inserito dei personaggi più giovani rispetto ai protagonisti, così da non restituire al pubblico la classica differenza generazionale.

Infatti i veri giovani qui sono proprio gli attempati membri del gruppo di ballo, che si aggirano per le strade di Londra come se avessero ancora diciotto anni: tra canne, alcool e svariate relazioni amorose. Il regista restituisce al pubblico la bellezza di Londra attraverso inquadrature dei diversi lati della città: quello snob in cui abitava Sandra e la periferia degradata della Sorella. Senza tener conto delle scene girate nella città eterna, Roma. Barocca e in alcuni tratti scontata (vediamo il classico trio: pizza, pasta e mandolino) ma utile ai fini narrativi della storia.

Le due donne rappresentano due modi differenti di concepire la vita e soprattutto la vecchiaia, finché entrambe non prendono il meglio l’una dall’altra. Il film non manca mai di ricordarci l’età dei personaggi che devono fare i conti con l’inesorabile avanzare del tempo.

La sceneggiatura di Nick Mooncroft e Meg Leonard fanno sì che quegli attimi in cui la vecchiaia e la morte si presentano violentemente allo spettatore riescano a strappargli lacrime ma anche risate, perché la vita va preso di petto e con il sorriso tra le labbra.

Il cast si è calato perfettamente nella parte, tanto da non distinguere l’attore dal personaggio. Il ruolo di Sandra calza a pennello a Imelda Staunton che riesce a passare da "lady" snob a donna disponibile e generosa senza far notare lo stacco. Le scene più riuscite sembrano essere quelle tra Timothy Spall e Celia Imrie, in cui i vari siparietti hanno un che di tenero.

“Rincomincio da noi” è una piacevole commedia dal sapore agrodolce che alla fine ti lascia la sensazione di aver conosciuto veramente Sandra, Charlie e Bif.

Riccardo Careddu