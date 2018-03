Dall'esperienza circense a Budapest fino ad arrivare al grande schermo: Richard Armitage si è fatto strada ad Hollywood diventando famoso presso il grande pubblico con il ruolo di Thorin Scudodiquercia, il re nano nella trilogia di Peter Jackson "Lo Hobbit".

Richard Armitage: il bello e tenebroso

(Leicester, 22 agosto 1971)

Richard Armitage nasce a Leicester, in Inghilterra, nel 1971 e viene chiamato dai genitori Richard in onore di Re Riccardo III d'Inghilterra, visto che è nato il 22 agosto, il giorno dell'anniversario della sua uccisione, avvenuta nel 1485.

Il padre, John, era un ingegnere a la madre Margaret una segretaria. L'attore è il secondo figlio della coppia in quanto ha un fratello maggiore di nome Chris.

Ha studiato recitazione alla LAMDA e all'età di quattordici anni, convinti i genitori, ha frequentato una scuola professionale a Coventry, dove ha sviluppato un forte talento musicale, imparando così a suonare il violoncello, la chitarra e il flauto. Tre anni dopo per ottenere la sua Equity Card (la prova di appartenenza alla Actors 'Equity Association degli Stati Uniti o Equity nel Regno Unito) entra a far parte, per sei settimane, di un circo di Budapest.

La sua prima parte cinematografica ufficiale è stata nella pellicola del 1999 "L'amore dell'anno", nello stesso anno compare in varie produzioni televisive. Oltretutto, ha fatto anche un'apparizione in "Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma" in un piccolo ruolo, quello di un pilota di Naboo, che però non gli è stato accreditato.

Nel 2002 recita come protagonista nella miniserie televisiva "Nord e Sud", tratta dal romanzo omonimo di Elizabeth Gaskell, nella quale interpreta il ruolo di John Thornton. Il ruolo lo rende in breve tempo un sex symbol tra il pubblico femminile. Per diciotto mesi ha fatto parte della Royal Shakespeare Company.

Inoltre, Richard Armitage è conosciuto per il ruolo di Sir Guy di Gisbore in "Robin Hood", una serie televisiva andata in onda nel 2006. Sul filone dei belli e tenebrosi, adatti al volto dell'attore, interpreta Lucas North, l'agente dell'MI5 nelle ultime stagioni di "Spooks".

Richard Armitage: il volto giusto per il nano giusto

Armitage è prolifico anche a teatro dove ha preso parte a svariati spettacoli. Nel 2014 va in scena nell'Old Vic di Londra vestendo i panni di John Proctor, il protagonista de "Il crogiuolo" di Arthur Miller.

Il regista della trilogia de "Il signore degli anelli", Peter Jackson, lo sceglie per dare il volto a Thorin Scudodiquercia nella trilogia prequel de "Lo Hobbit": "Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato" (2012), "Lo Hobbit - La desolazione di Smaug" (2013) e "Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate" (2014).

Nella vita reale Richard Armitage è alto ben 1,89 cm ed è il più grande della compagnia di nani nel film, ed è stato l'unico a farsi crescere davvero la barba per il film, invece che usarne una di scena come i colleghi. Inoltre durante le riprese, racconta l'attore, si è spaccato da solo un labbro tirandosi un forte colpo alla bocca con lo scudo, girando di conseguenza la scena con il labbro rotto e sanguinante. Un po come fece Leonardo DiCaprio con la mano in "Django Unchained".

Nel 2015 prende parte alla terza e ultima stagione della serie televisiva "Hannibal" interpretando la parte del serial killer Francis Dolarhyde. Nel 2018 Interpreta Claude Becker in "Ocean's 8" il remake al femminile del famoso "Ocean's eleven" con George Clooney e Brad Pitt.

Riccardo Careddu