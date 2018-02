Regia: Francesco Miccichè

Cast: Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania

Genere: Commedia

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 27 settembre 2018

Dopo il corto “Baci Proibiti” (1997) e “Loro chi?” (2015), Francesco Miccichè torna al cinema con un nuovo film: “Ricchi di fantasia”.

La commedia racconta le vicende due amanti, Sergio (Sergio Castellitto) ex geometra declassato a carpentiere e Sabrina (Sabrina Ferilli), impossibilitati a vivere serenamente la loro storia d’amore. I due non hanno la forza di lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Un giorno i colleghi di Sergio gli fanno credere di aver vinto 3 milioni di euro alla lotteria. L’uomo convinto di essere diventato ricco, abbandona tutto cominciando una nuova vita con Sabrina e i loro cari. Quando i due protagonisti scoprono della finta vincita non possono fare altro che portare avanti la farsa, trascinando le famiglie in un lungo viaggio on the road dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità verrà fuori ben presto.

Ricchi di fantasia: Un viaggio in Puglia

Le riprese della commedia “Ricchi di fantasia” hanno avuto luogo tra Polignano a Mare e Monopoli (Ba), Carovigno (Brindisi) e Accadia (Foggia). La pellicola è stata prodotta da Fulvio e Federica Lucisano, produzione Italian International Film con Rai Cinema e verrà distribuito da 01 Distribution. Con il supporto logistico di Apulia Film Commission e l’impiego di 31 lavoratori pugliesi.

Castellitto nell’incontro con i giornalisti: “La Puglia non è solo turismo ma è anche cultura, la scelta di girare il film in Puglia non è casuale. Il film è stato pensato per essere girato in questa terra. I personaggi, scappano da Roma, guidati da questa coppia che sembra una coppia di matti ma che in realtà inventa situazioni per rendere felici gli altri». Sabrina Ferilli ha aggiunto: “Sono entusiasta perché siamo stati graziati in questi 20 giorni di riprese da un clima mite che ha reso tutto molto più semplice”.