Revenge: online il trailer in italiano del thriller di Coralie Fargeat

Online il trailer ufficiale di “Revenge” un action thriller di Coraline Fargeat al suo esordio come regista che arriverà nelle sale cinematografiche il 6 settembre.

Revenge: una storia di vendetta al femminile

“Revenge” dopo la sua prima mondiale tenutasi al Festival di Toronto 2017 nella prestigiosa sezione del Midnight Madness, ha fatto impazzire gli spettatori e la critica di mezzo mondo, come avvenuto a Torino lo scorso novembre. Questa pellicola non è definibile come un semplice action thriller ma, appartiene al filone Rape & Revenge Movie particolarmente fiorente negli anni Settanta.

Il film vede per protagonista Jen interpretata da Matilda Lutz, un’attrice e modella di origine italiana, la ragazza giovane e sexy viene invitata dal suo ricco amante a una tradizionale battuta di caccia organizzata assieme ad altri 2 amici. Ben presto, però, le cose degenerano: Jen vive un esperienza da incubo, viene brutalmente stuprata e lasciata in mezzo al deserto del Grand Canyon. La giovane, però, è sopravvissuta, ed è assolutamente intenzionata a vendicarsi e lo vuole fare nella maniera più brutale possibile.

Come si vede nelle prime scene del trailer ufficiale di “Revenge”, non si parla di semplice vendetta ma attraverso i scene crude e dense di ironia e simbolismi che fanno pensare rispettivamente a Dario Argento e Tarantino. La regista ha voluto esprimere con alcune immagini molto forti, la rabbia e l’indefinibile sentimento che una donna può provare vivendo una situazione del genere, il quale però si tramuta in una reazione inaspettata. La donna ferita nel corpo e nell’anima, che prende tutta la forza che ha e la usa per vendicarsi, giocando al gatto e al topo con i suoi carnefici.

Coralie Fargeat è la prima donna a dirigere una pellicola che rientra nel filone del Rape & Revenge.

Revenge: ecco il trailer ufficiale in italiano

Chiara Broglietti

24/07/2018