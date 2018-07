Regia: Coralie Fargeat

Cast: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Avant Strangel, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède

Genere: Azione, Thriller, colore

Durata: 108 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 06 Settembre 2018

"Revenge" è un action/thriller diretto da Coralie Fargeat, che esordisce dietro la macchina da presa, con Matilda Anna Ingrid Lutz, che veste i panni di una ragazza, violentata da tre sconosciuti, alla ricerca di vendetta. È stato presentato in anteprima al Torino Film Festival 2017.

Revenge: una spietata caccia all'uomo

"Revenge" segue le vicende di Jen, giovane donna sexy e sfrontata, che viene invitata dal suo ricco amante, Richard, ad una battuta di caccia insieme ad altri due amici.

Così la ragazza, rimane isolata nel deserto del Grand Canyon con i tre uomini, e quello che doveva essere un fine settimana di passione e divertimento, si trasforma in un terribile incubo: una caccia disumana, in cui la protagonista è la preda del desiderio degli uomini.

"Revenge" porta sul grande schermo un tema delicato come quello della violenza, e lo affronta in modo nuovo. Mostra il modo di reagire di una donna ferita nel corpo e nell'anima, che prende tutta la forza che ha e la usa per vendicarsi, giocando al gatto e al topo con i suoi carnefici.

Coralie Fargeat ha dichiarato: "Si trattava davvero di simbolizzare la mutazione di un certo modo di rappresentare la donna al cinema, troppo sovente vista come semplice comprimario o come oggetto sessuale da svestire o sminuire. Inizialmente il film gioca con questo tipo di rappresentazione, spingendola però all’estremo fino a sfociare nella sua controparte brutale. A quel punto la protagonista diventa la vera figura forte del film, una supereroina donna e il motore dell’azione".

Matilda Anna Ingrid Lutz è un'attrice e modella italiana, che ha preso parte a pellicole come "L'ultima ruota del carro" (2012) di Giovanni Veronesi, "L'estate addosso" (2016) di Gabriele Muccino, e nel 2017 è la protagonista di "The Ring 3", terzo capitolo della nota saga horror.