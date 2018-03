Alfredo Fiorillo dopo aver prodotto "L’Age d’Or" arriva al cinema con "Respiri": la sua opera prima come regista scritta insieme ad Angela Prudenzi.

Il protagonista Alessio Boni in una dichiarazione ha rivelato: "Sono sempre stato attratto dal thriller psicologico, un genere raro in Italia e con il quale mi sento di poter avere molte affinità interpretative. Il carattere di Francesco è profondamente e dolorosamente complesso e infatti è l’aspetto che mi ha colpito di più leggendo la sceneggiatura di Respiri. I personaggi difficili per ogni attore sono una sfida, ma pure un’occasione. A spingermi ad accettare il ruolo, in questo caso, anche la scoperta che il film si sarebbe ambientato sul lago di Iseo, cioè nei luoghi della mia infanzia e adolescenza. Sono nato a Sarnico, tornarvi per girare proprio là sarà per me una grande emozione.”

Il film, che gode del pieno sostegno del territorio, sarà realizzato anche con il contributo dei finanziatori privati Carrara S.p.a. di Adro (BS) e Polini Group di Paratico (BS) grazie alle norme sul Tax Credit.