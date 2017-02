Resident Evil: The Final Chapter - Recensione: L'ultimo capitolo di una lunga serie

Resident Evil: the final Chapter. Come facilmente intuibile dal titolo siamo difronte all’ultimo capitolo di una delle saghe cinematografiche più longeve, iniziata nel lontano 2002. Da quella data sono stati prodotti oltre cinque film ispirati all’omonimo videogame survivol horror.

In quest’ultima pellicola assistiamo alla resa dei conti dei buoni contro i cattivi. Gli inesperti della saga non si preoccupino, un breve prologo informa quel poco che bisogna sapere per comprendere gli avvenimenti successivi.

Resident Evil - The Final Chapter: Scontro finale

La protagonista Alice Abernathy, interpretata dalla splendida Milla Jovovich, si trova ad agire in un mondo post-apocalittico, popolato da pochissimi esseri umani (molti dei quali con cattive intenzioni) zombi e mostri di varia natura. La multinazionale Umbrella Corporation, guidata da un malvagio dottore, ha, infatti, infettato il pianeta con un terribile virus.

Alice si recherà all’Alveare, la base operativa della multinazionale, un tecnologico laboratorio costruito sotto terra, dove, livello su livello, arriverà al cuore della struttura; qui è nascosto un antidoto che metterà fine all’epidemia.

Lo spettatore si trova ad assistere a un vero e proprio sparatutto; dall’inizio alla fine la protagonista spara e combatte tutto ciò che si muove. Esteticamente e narrativamente il film è costruito proprio come un videogame, servendosi di tutta una serie di facili espedienti: mostri che compaiano all’improvviso sorprendendo lo spettatore, sangue, arti mutilati, creature mostruose. Un film che s’inserisce in un filone che, sebbene la saga abbia contribuito a creare, ormai è abbondantemente logorato. La fiction zombi in ambienti post apocalittici negli ultimi anni è stata ampiamente sviluppata al cinema che in televisione, spesso con esiti decisamente più originali.

Gli appassionati del franchising apprezzeranno anche perché, dopo cinque film tutti gli eventi avranno finalmente una conclusione.

Rimane comunque la sensazione di fruire un prodotto già ampiamente visto e rivisto.

Oreste Sacco