Titolo originale: Rémi Sans Famille

Regia: Antoine Blossier

Cast: Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen, Daniel Auteuil, Jonathan Zaccaï, Maleaume Paquin, Nicholas Rowe, Nicola Duffett, Simon Armstrong, Rupert Wynne-James, Jérôme Cachon.

Genere: Drammatico, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 20 dicembre 2018

Il film "Remi" ripercorre le vicende di un bambino, rimasto orfano a dieci anni, che dopo aver vissuto per un periodo con la signora Barberin, viene affidato a Vitalis, un misterioso musicista ambulante che si guadagna il pane esibendosi in giro per la Francia. Il nuovo custode di Remi decide allora di portare il ragazzo con sé, insieme alla sua scimmietta Joli-Coeur e il cagnolino Capi. Il gruppo, quindi parte per un'avventura che attraverso nuove conoscenze e amicizie aiuterà il piccolo Remi a scoprire le sue origini.

Remi: un film per i ragazzi tratto dall'omonimo romanzo

"Remi" è una pellicola di Antoine Blossier, un regista francese conosciuto per aver realizzato i film come "Proie" (2010) e "The Grad Job" (2014). Per la storia di Remi il regista si è ispirato al famosissimo libro per i ragazzi "Sans Famille" di Hector Malot, di cui negli anni precedenti sono stati fatti altri adattamenti cinematografici. Il più famoso è quello giapponese, si tratta di un cartone animato a puntate conosciuto in Italia con il titolo "Remi le sue avventure" e realizzato nel 1977.

Per quanto riguarda il cast di "Remi", a vestire i panni di Vitalis è Daniel Auteuil, un noto attore francese apparso come protagonista nei film "Le confessioni" (2016) e "In nome di mia figlia" (2016); nella parte di Remi vediamo un piccolo talento esordiente come Maleaume Paquin, mentre in quella della signora Barberin c'è Ludivine Sagnier, l'interprete nota per il suo ruolo in "Paris, je t'aime" (2006) e "Love Is in the Air - Turbolenze d'amore".

Il film "Remi" è distribuito in Italia da 01 Distribution.