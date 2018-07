Reese Witherspoon produce il romanzo “Daisy Jones & The Six”

“Daisy Jones & The Six”: il romanzo diventerà una serie Amazon prodotta dalla star del film “La rivincita delle bionde” Reese Witherspoon.

Daisy Jones & The Six: da bestseller a serie tv

Amazon ha ordinato la serie limitata tratta dal romanzo di Taylor Jenkins Reid intitolato “Daisy Jones & The Six” verranno prodotti tredici episodi da Amazon Studios e dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon.

La sceneggiatura della serie basata sul bestseller “Daisy Jones & The Six” sarà a cura di Scott Neustadter e Michael H. Weber già sceneggiatori di “The disaster artist” e attualmente impegnati anche come produttori esecutivi insieme a Reid e Brad Mendelsohn per conto di “Circle of Confusion”.

La storia di “Daisy Jones & The Six” segue le vicende di una band rock degli anni ’70 e la sua ascesa verso la fama all’interno del panorama musicale di Los Angeles fino al successo in ambito internazionale. La musica è il tema fondamentale di questa serie televisiva proprio per questa ragione la rappresentazione sarà impreziosita da brani originali che Amazon distribuirà attraverso Amazon Music.

Jennifer Salke la manager a capo della Amazon Studios in un’intervista ha dichiarato che: “Quando ho sentito che la Hello Sunshine stava sviluppando “Daisy Jones & The Six” ho cercato subito una copia e l’ho divorata in un colpo solo. L’ho amato così tanto che dovevo toglierlo dal mercato e proporlo ad Amazon Studios. Sono immediatamente rimasta colpita dal modo perfetto in cui si inserisce nel nostro approccio generale legato ai contenuti da offrire agli utenti di Prime Video”.

Reese Witherspoon: una carriera da produttrice

Reese Witherspoon e la sua casa di produzione Hello Sunshine ha acquisito i diritti del libro “Daisy Jones & The Six” della Reid e sarà la produttrice esecutiva del progetto cinematografico in aggiunta ai suoi impegni come produttrice insieme a Kerry Washington della miniserie “Little Fires Everywhere” anche questa tratta da un romanzo scritto da Celeste Ng.

L’attrice e produttrice hollywoodiana Reese Witherspoon dopo aver acquistato i diritti del libro di Taylor Jenkins Reid ha dichiarato: “Non appena ho iniziato a leggere “Daisy Jones & The Six” mi sono innamorata totalmente del libro e sono elettrizzata all’idea di portarlo sullo schermo insieme ad Amazon e Jen Salke. In più lavorerò insieme a Neustadter e Weber, due autori che ammiro profondamente e che ho voluto alla guida del progetto perché sono convinta che il percorso di Daisy e della sua band lascerà un segno indelebile tra gli spettatori di tutto il mondo come è accaduto con me”.

Chiara Broglietti

26/07/2018