Reese Witherspoon: il ritorno di “Legally Blonde”

Reese Witherspoon, che ha ottenuto la popolarità grazie a “La rivincita delle bionde” (2001), è in trattative per tornare a vestire i panni di Elle Woods, che nel 2002 le fece guadagnare una nomination ai Golden Globe.

Reese Witherspoon: Elle Woods sta tornando

Reese Witherspoon è in trattative per “Legally Blonde 3”, terzo capitolo dedicato alle avventure della bionda avvocatessa Elle Woods.

L’ultima volta che la spumeggiante Elle Woods è apparsa sullo schermo è stato nel 2003 in “Una bionda in carriera“. Reese Witherspoon è in trattativa per riprendere il suo ruolo da protagonista in un terzo film dedicato alla rivincita delle bionde, da sempre vittime di luoghi comuni, della MGM, che avrebbe prodotto anche con il suo banner Hello Sunshine.

Anche Kirsten Smith e Karen McCullah, che hanno scritto la sceneggiatura originale del 2001, sono in trattativa per tornare, insieme al produttore Marc Platt.

La prima pellicola dedicata a questo personaggio è stato “La rivincita delle bionde“, che segue una studentessa di legge, vestita di rosa, che scuote il mondo soffocante della scuola di legge di Harvard, uscito nelle sale nel 2001, diventando, inaspettatamente, un successo al botteghino, e stimolando, quindi, il sequel del 2003, “Una bionda in carriera”, che segue i passi di Elle Woods dopo la laurea.

Al momento non è chiaro quali membri del cast di supporto, tra cui Luke Wilson, possano tornare per “Legally Blonde 3”.

Reese Witherspoon “una vera bionda in carriera”

Nell’attesa del terzo film di “Legally Blonde” Reese Witherspoon si è data molto da fare. Nel 2005 ha ottenuto il Premio Oscar, un Golden Globe, un BAFTA e uno Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione in “Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line”.

In seguito ha preso parte a pellicole come “Se solo fosse vero” (2005), “Tutti insieme inevitabilmente” (2008), “Come l’acqua per gli elefanti” (2011), “Mud” (2012), “Wild” (2014) e “40 sono i nuovi 20” (2017).

Inoltre, dal 2017 è impegnata nella serie TV “Big Little Lies – Piccole grandi bugie”, in cui recita al fianco di Nicole Kidman e Shailene Woodley.

Mariateresa Vurro

05/06/2018