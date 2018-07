Reese Witherspoon, conduttrice di un nuovo talk show

Martedì è giunto l’annuncio che l’attrice Reese Witherspoon condurrà un nuovo show di interviste per Hello Sunshine, un nuovo canale on-demand della AT&T.

Un’altro impegno per Reese Witherspoon

Il nuovo programma con Witherspoon sarà intitolato “Shine on With Reese“, si tratta di una serie di interviste settimanali che esaminano le storie di donne forti. Tra gli ospiti famosi figurano le cantanti come Dolly Parton, Pink e Kacey Musgraves; la fondatrice di Sprinkles, la catena di pasticcerie più note in america, Candace Nelson; la poetessa Cleo Wade; l’attrice America Ferrara; e l’autore/attivista Glennon Doyle.

Lo spettacolo presenterà in anteprima nuovi episodi settimanali, a partire dal 17 luglio su un nuovo canale on-demand incentrato sulle donne. Il banner del programma di Witherspoon, che andrà in onda su Hello Sunshine è pronto per il lancio su DirecTV e AT&T U-Verse.

“Sono entusiasta di avere collaboratori così creativi presso la compagnia di AT&T che mi aiutano a perseguire la missione in cui eleviamo e mostriamo le voci delle donne che ammiriamo e rispettiamo cosi tanto”, ha dichiarato Witherspoon in una nota. “Sono felice, anche, che il mondo possa conoscere le storie della nostra partnership con AT&T, storie che si riveleranno divertenti, stimolanti e davvero sfacciate“.

“AT&T è stato uno dei nostri primi partner nella ricerca di uno storytelling incentrato sulle donne e siamo particolarmente orgogliosi di come la produzione di queste serie originali portino avanti la nostra missione”, ha dichiarato Sarah Harden, l’amministratrice delegata di Hello Sunshine. “Non vediamo l’ora di lavorare con AT&T su questo progetto che permette di dare più opportunità alle donne di vedere se stesse e le loro storie riflesse nel mondo televisivo”.

Il nuovo spettacolo arriva in un momento particolarmente impegnativo per Reese Witherspoon, che attualmente ha un certo numero di progetti televisivi tra cui una seconda stagione del dramma della HBO “Big Little Lies” e l’adattamento in serie limitata del romanzo di Celeste Ng “Little Fires Everywhere “.

Marina Kozak

11/07/2018