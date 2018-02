Red Sparrow - Recensione: una spia russa che quasi mai ha ripensamenti sulla sua condotta d'agire

La pellicola è la trasposizione cinematografica del romanzo: "Nome in codice: Diva (Red Sparrow)", scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthiews, sceneggiato da Justin Haythe in maniera coerente al libro. Altrettanto coerentemente lascia scoperte alcune ingenuità nella trama a cui se ne aggiungono altre nella realizzazione del regista Francis Lawrence.

Precisiamo subito che si tratta di una produzione notevole, cast di primo livello sia di interpreti veterani come Jeremy Hirons e Charlotte Rampling sia di nuovi volti seppur già noti, come Joel Edgerton, che interpreta Nathaniel Nash, agente delle CIA operante a Mosca, Matthias Schoenaerts che interpreta Vanya Egorov, esponente dei servizi segreti russi, zio di Dominika Ergorova, interpretata dalla bella e piena di talento Jennifer Lawrence.

Red Sparrow: l'intelligence russa e la Scuola Sparrow

Le location che la produzione ha potuto reperire a Budapest, Bratislava, Vienna e Londra, includono una serie di abitazioni dimesse da proletariato russo e uffici sovietici funzionalisti e spartani, ma anche alberghi e teatri eleganti che mostrano in tutta evidenza come nella Mitteleuropa, in architettura, si copiava e forse si superava il nostro rinascimento. In uno di questi teatri e in una delle scene iniziali, Dominika, da prima ballerina, si esibisce con un tutù rosso. Basterebbe lo charme e l’abilità della Lawrence in questa prova per giustificare la visione del film. Gambe, braccia e busto, mossi sinuosamente, lasciano intravedere una muscolatura ancora elegante per la coreutica ma altresì pronta per i compiti che presto dovrà svolgere: spia dell’intelligence Russa, seduttrice, scontri fisici, essere sottoposta a torture e infliggerle a sua volta.

Non si diventa spie russe senza aver frequentato la Scuola Sparrow, edificio isolato tra gelidi ghiacci, diretto dall’altrettanto algida Charlotte Rampling. Si impara a combattere, sedurre, a concedersi sessualmente ma soprattutto a comprendere i desideri e le intenzioni degli altri quasi prima che ne siano consapevoli loro stessi. È un talento che Dominika aveva ancora prima di entrare nella scuola, raffinandolo diventerà l’agente perfetto e farà per tutto il film quello che gli agenti fanno: passano da una parte all’altra, le tradiscono entrambe, tutelano soprattutto se stessi, a volte con successo altre volte no.

Red Sparrow: Dominika e la storia d'amore

Scritto da un autore americano, non stupisce che il profilo psicologico dell’agente della CIA abbia un levatura etica superiore a quella dei russi. Si preoccupa dei suoi compagni, addirittura rischia la sua missione e la propria vita per salvare quella della talpa del KGB che gli dava informazioni. L’ agente russo, ossia Dominika, lascia costantemente più di una finestra aperta sull’interpretazione del suo agire. Lavora per la sua patria? Per se stessa? O per proteggere una relazione sentimentale con il nemico, al quale riconosce significativi valori umani ? Comunque la storia d’amore tra i due nasce, ma di amore si tratta? Già nel primo approccio giocano a carte scoperte, sanno tutto l’uno dell’altra e se lo dicono, gli unici due rapporti che consumano sembrano più dettati dai schemi delle rispettive intelligence che dalla passione. Nonostante Dominika si sia mostrata in nudo frontale in una scena nell’accademia, gli incontri sessuali con Nathaniel avvengono con lei che indossa gli slip e con lui che neanche si cala i jeans quando la penetra sul bancone della cucina. La tristezza di queste scene si sarebbe potute evitare cambiando la sceneggiatura nel caso che uno degli attori avesse imposto nel contratto una clausola che esclude il nudo fronte/retro. Il plot spionistico prosegue comunque in un crescendo di tensione ben supportata da eventi realistici e colpi di scena fino alla fine. Non mancano immagini cruente e circostanze che danno l’idea di forte coercizione fisica e psicologica. La musica gioca un ruolo determinante nel seguire le vicende dei protagonisti, quando Dominika balla nei teatri di Mosca ma anche quando agisce come spia e affronta nemici esterni ed interni al suo paese. Poche pause sono concesse allo spettatore per riprendersi dall’apprensione.

Red Sparrow: Jennifer Lawrence protagonista assoluta

Tutti gli attori recitano al meglio, anche se oltre la Lawrence gli unici due ruoli importanti sono quelli di Matthias Shoenaerts, zio di Dominika, freddo e cinico fino al punto da sfruttare la sua stessa nipote, i suoi occhi color ghiaccio, orientali e vicini asimmetricamente ben si prestano a un personaggio che desidera manipolare ma che finisce per essere ingannato. Joel Edgerton rende al meglio l’idea dell’integro eroe americano, forma fisica e cipiglio che puntualmente riporta gli interlocutori a non dimenticarsi dei valori umani. Ma le nostre ovazioni non possono che andare tutte alla protagonista assoluta della pellicola: Jennifer Lawrence, corpo statuario, lineamenti assimilabili alle fisionomie sovietiche. Non solo rende al meglio tutta una gamma di sentimenti fortemente contrastanti che seguono la sua evoluzione col procedere della storia, ma danza, lotta, uccide, tortura, ama e quando il copione lo richiede fuma persino una sigaretta con elegante disinvoltura.

Marco Marchetti