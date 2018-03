Ready Player One - Recensione: la rivincita dei nerd

Gli ultimi anni sono stati un periodo florido per gli appassionati di fantasy, videogiochi e simili, con il cinema che sta esplorando sempre di più queste lande alla ricerca di idee innovative. Arriva così "Ready Player One", meraviglia per gli occhi e per il cuore di ogni nerd, un vulcano di citazioni e brividi in costante eruzione.

Wade è uno dei tanti giocatori di OASIS, un immenso mondo virtuale realizzato dall'ormai scomparso James Halliday, la cui mente geniale ha rivoluzionato i pilastri stessi della vita umana, che ormai viene vissuta principalmente in modo virtuale tramite un avatar. Halliday, intepretato da un Mark Rylance in grande forma come sempre, ha nascosto dentro al gioco tre chiavi, ottenibili con il superamento di tre sfide, ed è la caccia a questi tesori nascosti il fulcro del film: chi riuscirà a trovarli, infatti, diventerà il nuovo proprietario di OASIS.

Come tutti i film di fantascienza per ragazzi non è la credibilità che si cerca, ma la capacità di stupire e affascinare, e "Ready Player One" centra in pieno il suo bersaglio, tanto che la durata di 2 ore e 20 scivola completamente di dosso senza far avvertire alcuna pesantezza. La storia è piuttosto classica ma, accompagnata da una sceneggiatura azzeccatissima e vivace, non fa affatto percepire clichè o banalità ed è quindi nel risultato molto accattivante; anche i personaggi funzionano, sia nella forma degli avatar che in quella umana, con gag che, seppure a volte non molto originali, si incastrano perfettamente nell'ingranaggio del film.

Ready Player One: messaggi subliminali e dediche a profusione

Nonostante sia una pellicola ambientata in un videogioco in realtà virtuale, "Ready Player One" lancia in realtà un messaggio inaspettato: è un bel passatempo giocare ai videogiochi e può anche essere il tuo lavoro, ma è bene ricordarsi che c'è una vita reale al di fuori che merita di essere vissuta, e che nulla può sostituire il contatto umano. Spielberg riesce così in una sola mossa a conquistare sia i videogiocatori che i loro parenti e amici che vorrebbero vederli passare più tempo sotto il sole.

Inoltre il film contiene una quantità incredibile di citazioni e dediche, dalle più classiche a piccole cicche per pochi, come quella di "Excalibur" del 1981. Ce n'è quindi per tutti i gusti e molto probabilmente una sola visione non basta per cogliere tutti i riferimenti nascosti, anche perchè si viene trascinati in un impetuso vortice di azione e mistero dalla prima all'ultima scena.

Visivamente, inutile dirlo, si tratta di un'opera eccellente, di altissimo livello, una realizzazione tecnica che dà credibilità alla storia e davanti alla quale anche solo sbattere le palpebre vuol dire perdere qualche dettaglio.

"Ready Player One" è indubbiamente destinato a diventare un cult in tutto il mondo; ancora una volta Spielberg fa centro con maestria.

Valeria Brunori