Il Re Leone: Chiwetel Ejiofor in trattative per Scar

In un periodo cinematografico ricco di reboot, “Il Re Leone” è sicuramente tra i più attesi. È ancora in corso il casting degli attori che daranno voce ai personaggi del celebre cartone animato Disney. L’ultimo a salire a bordo è Chiwetel Ejiofor.

Il Re Leone: il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor sarà Scar

Chiwetel Ejiofor, nominato agli Oscar nel 2012 per il film “12 anni schiavo”, è in trattative per interpretare Scar, il celebre nemico del cartoon Disney, fratello di Mufasa. I casting sono ancora in corso e Chiwetel Ejiofor è l’ultimo attore ad essere confermato per un ruolo nell’attesa rivisitazione live-action de “Il re Leone”.

Un po’ di tempo sono stati annunciati nel cast: Donald Glover, l’attore della serie tv “Atlanta” presterà la voce a Simba, Seth Rogen che sarà Pumba, Billy Eichner come Timon e John Oliver nei panni di Zazu.

Su una sceneggiatura di Jeff Nathanson, Jon Favreau, regista del live-action “Il libro della giungla”, dirigerà la pellicola che uscirà nelle statunitensi il 19 luglio 2019.

Il Re Leone: il celebre cartoon Disney tornerà nelle nostre sale in una versione live action

“Il Re Leone” è un film Disney uscito nel 1994, diretto da Rob Minkoff e Roger Allers. Ambientato nella savana, il lungometraggio segue le vicende del leoncino Simba, convinto di essere responsabile della morte di suo padre Re Mufasa, in realtà ucciso dallo zio Scar. Decide così di allontanarsi da casa, ma, dopo molti anni, ritornerà per cacciare l’usurpatore Scar.

Il cast delle voci originali era composto da: Jeremy Irons, Jonathan Taylor Thomas, Matthew Broderick, Nathan Lane e Whoopi Goldberg.

Il film vinse due Oscar per la musica, curata da Elton John e il paroliere Tim Rice, e un Golden Globe per la miglior commedia o film musicale.

Silvia D’Ambrosio

3/08/2017