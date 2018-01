Razzie Awards 2018: tutte le nomination

Siamo alla trentottesima edizione dei Golden Raspberry Awards, o Razzie Awards, i premi assegnati ogni anno al peggio del cinema della stagione precedente.

Razzie Awards 2018: il peggio del cinema della scorsa stagione

“Benvenuti tra i candidati ai 38esimi Razzie Awards. In poche parole, i rifiuti pericolosi Razzie sono materiali con proprietà che li rendono pericolosi o in grado di sortire un effetto dannoso sulla salute umana o sull’ambiente.” Così lunedì scorso venivano annunciati i candidati a ricevere i Golden Raspberry Awards, i cui vincitori saranno proclamati il 3 marzo, il giorno prima della cerimonia degli Oscar.

“Transformers – L’ultimo cavaliere“, quinto episodio della saga, è quello che ha ricevuto più nomination: sette in totale, tra cui Peggior Film, Peggiore Attore Protagonista (Mark Wahlberg), Peggiore Attore Non Protagonista (Josh Duhamel), Peggiore Attrice Non Protagonista (Laura Haddock) e Peggior Regista (Michael Bay).

Tra gli altri candidati in lizza per i Razzie ci sono Emma Watson (“The Circle“), Jennifer Lawrence (“Madre!“), Tom Cruise (“La Mummia“), Tyler Perry (“Boo 2! A Madea Halloween”), Dakota Johnson e Jamie Dornan (“Cinquanta sfumature di nero“).

A contendersi il titolo di Peggior Film, oltre a “Transformers – L’ultimo cavaliere”, ci sono “Baywatch“, “Emoji: Accendi le emozioni“, “Cinquanta sfumature di nero” e “La Mummia”.

Di seguito la lista completa dei candidati:

PEGGIOR FILM

Baywatch

Emoji: Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La Mummia

Transformers – L’ultimo cavaliere

PEGGIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Katherine Heigl – L’amore criminale

Dakota Johnson – Cinquanta sfumature di nero

Jennifer Lawrence – Madre!

Tyler Perry – Boo 2! A Madea Halloween

Emma Watson – The Circle

PEGGIORE ATTORE PROTAGONISTA

Tom Cruise – La Mummia

Johnny Depp – Pirati dei Caraibi 5 – La vendetta di Salazar

Jamie Dornan – Cinquanta sfumature di nero

Zac Efron – Baywatch

Mark Wahlberg – Daddy’s Home 2 e Transformers – L’ultimo cavaliere

PEGGIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

PEGGIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

PEGGIOR COMBO SULLO SCHERMO

Qualunque combo di due personaggi, due sex toy o due posizioni sessuali – Cinquanta sfumature di nero

Qualunque combo di due umani, due robot o due esplosioni – Transformers – L’ultimo cavaliere

Qualunque coppia di emoji odiose – Emoji: Accendi le emozioni

Johnny Depp e la sua logora routine da ubriaco – Pirati dei Caraibi 5 – La vendetta di Salazar

Tyler Perry e il vecchio vestito malandato o la parrucca consumata – Boo 2! A Madea Halloween

PEGGIOR REMAKE, RIP-OFF O SEQUEL

Baywatch

Boo 2! A Madea Halloween

Cinquanta sfumature di nero

La Mummia

Transformers – L’ultimo cavaliere

PEGGIOR REGISTA

Darren Aronofsky – Madre!

Michael Bay – Transformers – L’ultimo cavaliere

James Foley – Cinquanta sfumature di nero

Alex Kurtzman – La Mummia

Anthony (Tony) Leonidis – Emoji: Accendi le emozioni

PEGGIOR SCENEGGIATURA

Baywatch

Emoji: Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La Mummia

Transformers – L’ultimo cavaliere

Ilaria Ciciori

23/01/2018