Rampage - Furia animale - Recensione: a volte i mostri non bastano

Alcuni produttori sembrano pensare che sia sufficiente mettere insieme mostri giganti, un attore che calza bene nel ruolo "guardatemi, sono più fico degli altri", qualche banale gag comica, botte da orbi e voilà, ecco pronto un kolossal che sfonderà al botteghino. In tanti casi questi produttori hanno anche ragione, ma il film, seppur banale e con l'unico punto di forza degli effetti visivi, deve pur sempre stare sopra il livello dell'accettabilità, altrimenti ci si ritrova davanti un polpettone dallo spessore di un foglio di carta condito con qualche mostro ed edifici che crollano. E no, non parliamo di Transformers.

"Rampage - Furia animale" nasce da un videogioco di trent'anni fa, la cui "trama", se tale si può definire, era molto semplice e lineare: a causa di un esperimento, tre scienziati si ritrovano mutati in animali mostruosi e giganteschi e iniziano a distruggere le più grandi città d'America. Nel film, hanno deciso di modificare questo incipit trasformando direttamente degli animali nella versione spaventosa e aggressiva di se stessi. Ma quanti film d'azione partono da un presupposto debole e poco probabile? Quasi tutti, sfortunatamente, il che significa che non è da cercare qui il fallimento di "Rampage - Furia animale", ma nello sviluppo successivo della storia. A partire dai "cattivi", una coppia, fratello e sorella, in cui sono stati inseriti tutti gli stereotipi possibili e a cui è stata assegnata una linea d'azione sempre più improbabile e insensata, fino all'arrivo del geniale piano malefico: attirare questi mostri che nessuno riesce ad uccidere al centro di Chicago, per ottenere... non si sa bene cosa. Ah, inoltre il "Manuale del cattivo" ricorda che è bene rimanere all'interno della torre verso cui le creature sono dirette fino al loro arrivo. Istinto di sopravvivenza dei due: non pervenuto.

Rampage - Furia animale: quando il gioco si fa duro, The Rock salva il mondo

Tra le tante cose improbabili del film è affascinante osservare come The Rock riesca a far fuori mostri che sopravvivono persino a missili e bombe, ma d'altronde tutto il film è un palese inno alla figaggine di Dwayne Johnson, al cui confronto tutti gli altri sono miseri esseri umani secondari. Peccato: era molto meglio in "Jumanji - Benvenuti nella giungla", in cui il suo personaggio se non altro aveva quel minimo di spessore necessario a renderlo credibile e accattivante.

La sceneggiatura è talmente pietosa che persino Jeffrey Dean Morgan, l'unico che almeno tenta di recitare nel corso della pellicola, risulta scadente e inverosimile, al punto che sarebbe quasi stato preferibile assistere ad un'unica enorme battaglia tra mostri, senza costellarla di inutili dialoghi e finte interazioni umane.

La cosa che infine dà il colpo di grazia al film è la capacità di rendere scialbe le gag comiche e melensi i momenti sentimentali, così che nulla possa uscire indenne dallo scempio che è la sceneggiatura della pellicola. Non soffermiamoci sulla presunta storia d'amore tra The Rock e la sgallettata di turno, nè sull'improbabile legame tra lui e il gorilla che è, a conti fatti, un essere umano in tutto e per tutto, nè sulla solita rappresentazione dell'esercito americano di incompetenti teste dure che non vogliono ascoltare il saggio protagonista fino all'ultima scena in cui salva il mondo: dopotutto, si tratta di banalità che avevano iniziato a stufare già dieci anni fa.

Però, ehi, tutto ciò che è stato fatto al computer è venuto una bomba. Forse era il caso di fargli scrivere anche il copione, al computer: peggio di così, in fondo, non si poteva fare.

Valeria Brunori