Titolo originale: Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2

Regia: Rich Moore, Phil Johnston

Cast: John C. Reilly, Sarah Silverman, Alan Tudyk, Phil Johnston, Kristen Bell, Auli'i Cravalho, Mandy Moore, Kelly MacDonald, Anika Noni Rose, Ming-Na Wen, Taraji P. Henson

Genere: Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 22 novembre 2018

Ralph Spaccatutto torna al cinema in un sequel pieno di sorprese. Questa volta, il simpatico personaggio si dovrà avventura nel mondo del web, stando ben attento a non creare grandi problemi. Nel suo viaggio in Internet non sarà solo. A fargli da spalla ci sarà la sua amica Vanellope von Schweetz: i due dovranno trovare un pezzo di ricambio indispensabile per salvare il gioco di Vanellope. I due protagonisti avranno però bisogno di un aiuto...

Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2: il ritorno di Ralph

Rich Moore torna a dirigere il divertentissimo Ralph, dopo il successo di "Ralph Spaccatutto". Come dichiarato dallo stesso regista, il sequel "Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2" divenne un progetto quasi subito dopo il rilascio del primo film: "Dal primo momento in cui abbiamo iniziato a lavorare a Ralph Spaccatutto ci siamo resi conto che quei personaggi avrebbero potuto offrire innumerevoli opportunità narrative. Questa volta Ralph ‘spaccherà’ il mondo del Web… come solo lui sa fare".

Ci si aspetta un successo pari a quello del primo film, che arrivò ad incassare un totale di 471 milioni di dollari. "Ralph Spaccatutto", inoltre, ottenne una candidatura agli Oscar nel 2012 come Miglior film d'animazione.

"Ralph Spacca Internet - Ralph Spaccatutto 2" sarà distribuito in Italia da Walt Disney.