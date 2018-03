Rachel - Recensione: un thriller che non decolla

"Rachel" è un film tratto da un romanzo di Daphne du Maurier, già nota per l'adattamento di un'altra sua opera, "Rebecca la prima moglie", celebre successo diretto da Alfred Hitchcock. Seconda trasposizione sullo schermo del romanzo, "Mia cugina Rachele", "Rachel" è un lavoro tristemente poco riuscito, nonostante le buone premesse. Interpretato in modo comunque gradevole dai due protagonisti Sam Claflin e Rachel Weisz, la pellicola ha la pecca di essere un thriller che non cattura e non tiene incollati alla sedia, anzi, a volte risulta persino noioso e non riesce ad appassionare alla vicenda.

Il mistero si svolge intorno alla figura di questa enigmatica donna, Rachel per l'appunto, di cui rimangono oscure le intenzioni e la natura, in bilico tra una spietata approfittatrice e una dolce vittima della situazione. Philip è l'uomo che, inizialmente convinto della colpevolezza della donna nella morte del suo amato padre adottivo, se ne innamora perdutamente, fino a perdere di vista il senso pratico e la lucidità.

Tutto questo avviene però con un'eccessiva lentezza e con scarso pathos, al punto che la dualità del personaggio di Rachel viene registrata a livello intellettivo, ma mai a livello emotivo, creando un distacco tra lo spettatore e la pellicola.

Rachel: un meraviglioso quadro privo di emozioni

Visivamente "Rachel" è un piccolo capolavoro, tra fotografia, scenografia e costumi, che affascina lo sguardo con colori pastello su cui spiccano gli abiti rigorosamente neri della protagonista, inquadrature che ricordano quadri ottocenteschi e un'ambientazione che fonde nobiltà e rusticità.

Manca invece quasi del tutto il contributo della musica, appena accennata, un'assenza che si fa sentire con molta forza in un genere come il thriller, in cui spesso è proprio la musica l'elemento che per primo genera la sensazione di ansia e suspance. Questa mancanza, assieme al ritmo molto lento con cui procede la pellicola, rende quest'opera un bel film in costume, ma un pessimo thriller.

Valeria Brunori