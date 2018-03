Titolo originale: Die Häschenschule - Jagd nach dem Goldenen Ei

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cast: Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe, Noah Levi

Genere: Animazione, colore

Durata: 79 minuti

Produzione: Germania, 2017

Distribuzione: Cloud Movie

Data di uscita: 29 marzo 2018

“Rabbit School - I Guardiani dell’Uovo d’Oro”, diretto dalla regista tedesca Ute von Münchow-Pohl (animatrice alla Universal Pictures) è stato presentato durante la 47° edizione del Giffoni Film Festival. Il nuovo film d'animazione racconta la storia di Max, un giovane coniglio di città che da sempre sogna di entrare nella gang

“Conigli Onda d’Urto”. A causa di un incidente aereo, il protagonista si ritrova catapultato in una famosissima scuola per conigli pasquali. A Max non rimane che adattarsi al nuovo mondo: deve imparare a decorare adorabili uova da regalare agli umani e a difendersi dalle furbe volpi. Proprio una strana famiglia di volpi rappresenterà l'ostacolo da superare per il mantenimento dell'armonia in questo luogo d'altri tempi.

Gli astuti animali tenteranno in continuazione di irrompere nella scuola per impadronirsi della Pasqua e del preziosissimo Uovo d'Oro (che appartiene ai conigli da moltissimo tempo).

Con l'aiuto delle lezioni della misteriosa Madame Hermine, di Fritz (il maestro della scuola) e dolce coniglietta Emmi, Max conoscerà il significato di "famiglia". La "casa" è dove si trova il tuo cuore e dove non “salterai” mai da solo. Riusciranno Max e i suoi amici a salvare la Pasqua?

Rabbit School - I Guardiani dell’Uovo d’Oro: la Pasqua come missione

"Rabbit School - I Guardiani dell’Uovo d’Oro" è un lavoro liberamente tratto dall'omonimo libro per bambini dell'autore Albert Sixtus e illustrato da Fritz Koch-Gotha. Il film, vincitore dell'Audience Award come Miglior Film per ragazzi allo Zurich Film Festival 2017, sarà disponibile sia in 2D che in 3D. Tra i vari premi vinti dalla pellicola, figura anche un White Elephant come Miglior Film d'animazione al Munich Film Festival 2017.