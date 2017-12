Quentin Tarantino e J.J.Abrams al lavoro su Star Trek

Sembra una notizia fantascientifica, ma non lo è. Quentin Tarantino e J.J.Abrams sarebbero in trattativa per mettere su una squadra di sceneggiatori per scrivere un nuovo capitolo della saga di “Star Trek”.

Quentin Tarantino e J.J.Abrams: a bordo della Flotta Stellare

Da quanto riportato dalla rivista The Hollywood Reporter, i due registi Quentin Tarantino e J.J.Abrams sarebbero in trattativa per portare nelle sale un nuovo capitolo della saga fantascientifica di “Star Trek”.

J.J.Abrams, aveva riportato in vita il franchise nel 2009, e aveva diretto il suo sequel “Into Darkness – Star Trek” nel 2013, prima di lasciare il terzo capitolo della saga a Justin Lin (“Star Trek Beyond”, era comunque coinvolto come produttore) visto gli impegni presi con la Disney, per riportare nelle sale un’altra saga fantascientifica come “Star Wars”.

Quentin Tarantino, invece autore di capolavori come “Pulp Fiction”, “Bastardi senza gloria” e “The Hateful Eight”, non si è mai voluto avvicinare troppo a questi grandi franchise, se non nella televisione, dirigendo due episodi di “CSI – Scena del crimine” e un episodio della serie “E.R. – Medici in prima linea”.

Qualche tempo fa nel 2015, il regista Knoxville aveva dichiarato durante un’intervista per un podcast di Nerdist, che gli sarebbe piaciuto più dirigere un capitolo della saga di “Star Trek” rispetto alla saga di “Star Wars”, e visto quello che è successo all’uscita del suo ultimo film con la Disney, l’idea penso non sia cambiata.

Lo studio che dovrebbe occuparsi del progetto, ovvero la Paramount non ha rilasciato al momento nessun commento sulla questione. Loro che già avevano in cantiere un quarto film con Chris Hemsworth protagonista, nel ruolo del padre del Capitano Kirk (Chris Pine).

Quentin Tarantino e J.J.Abrams: i prossimi progetti

J.J.Abrams che nel 2015 aveva diretto il settimo episodio della saga di “Star Wars” sarebbe al lavoro per dirigere l’ultimo capitolo di questa trilogia in uscita nel 2019. Nel mentre ha lavorato con la sua casa di produzione, la Bad Robot, in diversi film come “10 Cloverfield Lane” di Dan Trachtenberg, “Star Wars: Gli ultimi Jedi” di Rian Johnson, e serie tv, “Westworld” su tutte.

Quentin Tarantino è al lavoro sul film ambientato nel 1969, che vedrà in parte i delitti della famiglia Manson, che faranno da sfondo alla storia. Questo film, il nono per il regista, dovrebbe uscire nelle sale nel 2019.

Tomas Barile

5/12/2017