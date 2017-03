Titolo originale: Sage femme

Regia: Martin Provost

Cast: Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Marie Gili-Pierre, Audrey Dana

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 117 minuti

Produzione: Francia, 2017

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 11 Maggio 2017

"Quello che so di lei" racconta la storia di un'ostetrica, Claire, che nella sua carriera ha sempre avuto un talento naturale nel far venire al mondo i bambini. La donna ama molto il suo lavoro ma i suoi modi premurosi e teneri di procedere si scontrano con i metodi degli ospedali moderni, che mirano solo all'efficienza. Claire è in un momento difficile della sua vita: è costretta a dover abbandonare il suo lavoro a causa dell'imminente chiusura del reparto di maternità e a rimettere in discussione le sue capacità di medico.

Tutto cambia quando riceve una telefonata tanto strana quanto inaspettata: a chiamarla è Béatrice, la stravagante ed esuberante ex moglie del defunto padre, la donna per cui l'uomo aveva abbandonato la sua famiglia, compresa Claire. Béatrice, dopo essere sparita per ben 30 anni, vuole rivederla perché ha delle importanti notizie da rivelarle: è malata e vuole raccontarle degli antichi segreti. L'ostetrica decide di accettare l'incontro e si trova, così, a dover fare i conti con il proprio passato, con una persona che l'ha fatta soffrire.

Claire e Bèatrice, due poli opposti, riusciranno a recuperare gli anni perduti, a raccontarsi e ad accettarsi l'un l'altra, instaurando un'amicizia e una sintonia contro ogni aspettativa.

Quello che so di lei: una tenera dedica ad una levatrice

"Quello che so di lei" non è semplicemente un film ma è un delicato omaggio da parte di Martin Provost alla donna che gli ha salvato la vita. Il regista ha dichiarato che nelle prime ore della sua vita si trovava in una situazione critica: una levatrice, Yvonne André, gli ha donato il suo sangue per permettergli di sopravvivere e , inoltre, è andata personalmente all'anagrafe per registrare la sua nascita. Se quella notte non ci fosse stata questa premurosa e dolce donna il neonato sarebbe morto. Provost è rimasto profondamente colpito dalla storia che gli ha raccontato la madre due anni fa e ha voluto esprimere la sua gratitudine per questa ostetrica ideando un film che omaggiasse tutte quelle donne che, con amore e umiltà, lavorano nell'ombra e si dedicano agli altri senza chiedere nulla in cambio.

Il regista, però, non ha voluto creare un film autobiografico che parlasse della sua personale esperienza: partendo dal suo vissuto è riuscito ad inventare e a raccontare la storia di Claire, una donna che si trova in un momento cruciale della sua vita e che è in contatto con la realtà del suo tempo. Infatti ciò che emerge in "Quello che so di lei" è anche un'attenta osservazione del contesto sociale: il nostro sistema attuale tende all'omologazione e vuole rendere qualsiasi cosa impersonale, anche il momento della propria nascita. Provost vuole ricordarci che ciò che è importante sono le relazioni e i rapporti che costruiamo con gli altri: questo ci rende unici, ci rende ciò che siamo e per questo focalizza la sua attenzione sull'amicizia fra le due protagoniste del film.

Quello che so di lei: amiche opposte ma complementari

Le due donne sono estremamente diverse fra loro. Béatrice (Catherine Frot) è frivola, vitale ma la malattia cambia il suo modo di pensare e di comportarsi: tende sempre a fuggire, a ricercare la sua libertà e indipendenza ma in realtà quello di cui ha bisogno è qualcuno che le rimanga vicino e che si prenda cura di lei. Claire (Catherine Deneuve), invece, si è sempre occupata degli altri ma soprattutto delle creature più vulnerabili, i bambini appena venuti alla luce. In "Quello che so di lei" Claire dovrà occuparsi anche di Béatrice, una donna che sta per morire, indifesa e prigioniera di una mente un po' infantile: insieme, svelandosi a vicenda, riescono a riempire il grande vuoto presente nei loro cuori.

Claire in Béatrice ritrova una madre e Béatrice riscopre la figlia che non ha mai avuto. Entrambe ricordano l'uomo che, a proprio modo, hanno amato: un padre scomparso prematuramente per una e il vero amore per l'altra. L'unico modo che le amiche hanno per poter andare avanti è quello di lasciare andare il proprio passato e guardare al futuro: per Claire è ora di iniziare un nuovo capitolo della sua vita mentre per Béatrice è importante lasciare un bel ricordo di sé prima di lasciare questo mondo. Ad arricchire ancora di più la loro esperienza sono presenti il figlio, ormai grande, di Claire, interpretato da Quentin Dolmaire e Paul (Olivier Gourmet), un autista di tir amico di Béatrice che riuscirà a portare un po' di felicità anche nell'esistenza di Claire.